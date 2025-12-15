UBS hebt Kursziel für Micron vor Zahlen an

UBS-Analyst Timothy Arcuri begründet den Schritt mit zunehmend verzerrten Angebots- und Nachfragestrukturen im globalen Speichermarkt. Das verfügbare Angebot bleibe deutlich hinter der Nachfrage zurück, was die Preise für verschiedene Speichertechnologien weiter nach oben treibe. Besonders ausgeprägt sei die Knappheit bei DRAM- und NAND-Speichern.

Die UBS hat ihr Kursziel für den US-Speicherchip-Hersteller Micron Technology im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen erneut angehoben und bekräftigt ihre optimistische Einschätzung für die Aktie. In einer Analystenstudie bestätigte die Schweizer Großbank ihr "Buy"-Rating und erhöhte das 12-Monats-Kursziel von 275 auf 295 US-Dollar. Das neue Ziel impliziert ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent.

Gewinnsteigerung bis 2027

Nach Einschätzung der UBS dürfte die Unterversorgung im DRAM-Segment bis mindestens zum ersten Quartal 2027 anhalten, während sich der Engpass bei NAND voraussichtlich erst im vierten Quartal 2026 spürbar entspannen wird. Diese "bedeutende Unterversorgung" könnte dazu führen, dass Kunden ihre Volumen früher als bislang sichern und Vertragsverhandlungen zeitlich vorziehen, um sich gegen weitere Preisanstiege abzusichern.

"Wir sehen ein noch stärkeres Preisumfeld bei sowohl DRAM als auch NAND, als wir zuvor angenommen hatten", schrieb Arcuri in der Mitteilung an Investoren. Vor dem Hintergrund der sich weiter verknappenden Angebotslage habe man die Gewinnschätzungen erneut nach oben angepasst.

Für das Kalenderjahr 2027 rechnet die UBS nun mit einem Gewinn je Aktie von rund 38 US-Dollar, was aus Sicht der Analysten das erhöhte Kursziel von 295 US-Dollar rechtfertigt.

Quartalszahlen am Mittwoch

Für das laufende erste Geschäftsquartal von Micron ließ Arcuri seine Erwartungen hingegen unverändert. Die UBS prognostiziert weiterhin einen Umsatz von 13,2 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 4,27 US-Dollar. Diese Schätzungen lägen deutlich über der Unternehmensprognose und seien "praktisch vollständig durch bessere Preise getrieben", so der Analyst.

Micron wird seine Zahlen für das erste Fiskalquartal am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen.

Micron-Aktie mit außergewöhnlicher Jahresrallye

Die Aktie des Unternehmens hat in diesem Jahr bereits eine außergewöhnliche Rallye hingelegt. Seit Jahresbeginn legten die Papiere um rund 213 Prozent zu, getragen von der Erholung des Speichermarktes und der wachsenden Nachfrage nach Hochleistungsspeichern, unter anderem im Zusammenhang mit KI-Anwendungen.

Auch insgesamt bleibt die Stimmung unter Analysten ausgesprochen positiv. Daten von LSEG zufolge empfehlen 40 von 46 Experten, die Micron-Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



