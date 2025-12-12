    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne im Sog der Wall Street

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Aktienmärkte steigen dank Wall Street-Rekord.
    • Nikkei 225 legt um 1,37% auf 50.836,55 Punkte zu.
    • Chinesische Indizes steigen, Halbleiter bremsen leicht.
    Aktien Asien - Gewinne im Sog der Wall Street
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Sie profitierten damit von den Vorgaben der Wall Street, wo der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht hatte.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,37 Prozent auf 50.836,55 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf eine Erholung der Technologiewerte. Davon habe auch die technologielastige südkoreanische Börse profitiert. Auf Wochensicht tendierte der Nikkei 225 nach dem Auf und Ab der Vortage unterdessen wenig verändert.

    An den chinesischen Börsen ging es ebenfalls nach oben. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog um 0,63 Prozent auf 4.580,95 Punkte an. Hier bremste nach Angaben der Deutschen Bank die Schwäche der Halbleiterhersteller etwas. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte stärker um 1,58 Prozent auf 25.932,78 Punkte. Im Vergleich zur Vorwoche tendierte der Index allerdings etwas leichter.

    Australische Aktien schlossen an die Vortagesgewinne an, nachdem die Zinssorgen etwas nachgelassen hatten. Der Leitindex S&P/ASX 200 gewann 1,22 Prozent auf 8.697,27 Punkte. Auf Wochensicht bewegten sich australische Aktien damit leicht aufwärts./mf/men




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Gewinne im Sog der Wall Street Asiens Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Sie profitierten damit von den Vorgaben der Wall Street, wo der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht hatte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,37 Prozent auf 50.836,55 Punkte. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     