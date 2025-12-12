Gewinne im Sog der Wall Street

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Sie profitierten damit von den Vorgaben der Wall Street, wo der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht hatte.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,37 Prozent auf 50.836,55 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf eine Erholung der Technologiewerte. Davon habe auch die technologielastige südkoreanische Börse profitiert. Auf Wochensicht tendierte der Nikkei 225 nach dem Auf und Ab der Vortage unterdessen wenig verändert.