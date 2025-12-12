    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Schlüsselmarkt? Novo Nordisk startet Abnehmspritze Ozempic in Indien

    Novo Nordisk bringt Ozempic in Indien auf den Markt, um die wachsende Nachfrage nach Diabetes- und Adipositasbehandlungen zu bedienen. Analystenhäuser raten die Aktie im Dezember auf "Buy".

    • Novo Nordisk bringt Ozempic in Indien auf den Markt.
    • Preise: 0,25 mg für 8.800 Rupien pro Monat.
    • Analysten empfehlen Aktie im Dezember auf "Buy".
    Foto: Christian Schultz/dpa

    Novo Nordisk hat am Freitag Ozempic in Indien auf den Markt gebracht und die 0,25-mg-Dosis mit 24,35 US-Dollar pro Woche bepreist. Das Unternehmen zielt damit auf einen schnell wachsenden Markt für Diabetes und Fettleibigkeit ab, auf dem die Nachfrage nach Behandlungen zur Gewichtsreduktion stark steigt. Der Arzneimittelhersteller teilte mit, dass Ozempic in Stiftform in Dosierungen von 0,25 mg, 0,5 mg und 1 mg erhältlich sein wird. 

    Novo Nordisk legt die monatlichen Preise auf 8.800 Rupien für die 0,25-mg-Dosis, 10.170 Rupien für 0,5 mg und 11.175 Rupien für 1 mg fest. Ozempic, ein einmal wöchentlich zu injizierendes Medikament, das 2017 von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für Typ-2-Diabetes zugelassen wurde, hat sich zu einem weltweiten Verkaufsschlager entwickelt und wird aufgrund seiner appetitzügelnden Wirkung häufig als Off-Label-Use zur Gewichtsreduktion eingesetzt. Laut Novo Nordisk schützt es Patienten zudem vor dem Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenproblemen.

    Vikrant Shrotriya, Leiter von Novo Nordisk India kommentierte dies wie folgt: "Ozempic hilft auch Menschen mit Diabetes bei einem Gewichtsverlust von bis zu 8 Kilogramm [...] dieses Medikament hat also Vorteile, die über die Blutzuckerkontrolle hinausgehen. Indien hat nach China die zweithöchste Anzahl an Menschen mit Typ-2-Diabetes und gleichzeitig steigende Adipositasraten, was es zu einem entscheidenen Markt für Arzneimittelhersteller macht, die um einen Anteil am schnell wachsenden Markt für Gewichtsabnahmebehandlungen wetteifern.

    Novo Nordisk

    -0,51 %
    +3,43 %
    -0,43 %
    -7,49 %
    -59,89 %
    -30,69 %
    +49,65 %
    +67,51 %
    +2.443,88 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

    Analysten gehen davon aus, dass das Segment bis zum Ende des Jahrzents jährlich 150 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Novo Nordisk hatte laut einem früheren Bericht von Reuters geplant, Ozempic noch in diesem Monat in Indien einzuführen, um sich dort einen Marktzugang zu sichern, bevor günstigere Generikahersteller auf den Markt kommen. 

    Die Aktie von Novo Nordisk ist seit Jahresbeginn mehr als 50 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 42,92 Euro. Im Dezember haben drei von vier Analystenhäuser der Aktie eine "Buy"-Empfehlung gegeben, darunter Goldman Sachs JPMorgan und Berenberg.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 42,88EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 09:52 Uhr) gehandelt.


