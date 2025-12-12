    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Börse, Baby

    1169 Aufrufe 1169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Glaskugel glüht: So wird das Börsenjahr 2026!

    Was wird das neue Börsenjahr 2026 bringen? Die Analysten sind für 2026 optimistisch.

    Für Sie zusammengefasst
    • Analysten optimistisch für Börsenjahr 2026.
    • S&P 500: Kursziel 8000 Punkte, DAX 27.500 Punkte.
    • Zölle durch staatliche Ausgaben abgemildert.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Börse, Baby - Die Glaskugel glüht: So wird das Börsenjahr 2026!
    Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMX

    Vor dem Börsenjahr ist nach dem Börsenjahr! Die Banken haben die Prognosen für die großen Indizes rausgegeben. Und: Sie blicken überaus positiv in die Zukunft. 

    Die Analysten der DZ Bank beispielsweise gehen nicht von einer KI-Blase aus, raten aber zur Vorsicht bei bereits hoch bewerteten Aktien aus dem Chip-Sektor. Auch was die Zölle angeht, sind die Marktstrategen optimistisch: Durch höhere staatliche Ausgaben, wie durch die "One Beautifull Bill" oder das deutsche Sondervermögen, sehen sie den Zoll-Effekt abgemildert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.947,23€
    Basispreis
    16,48
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.750,00€
    Basispreis
    16,36
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für den S&P 500 sehen sie ein Kursziel von 8000 Punkten, für den deutschen Leitindex DAX 27.500 Punkte. Die Prognose von 8000 Punkten ist eine der optimistischsten am Markt, übertroffen allein durch Oppenheimer, deren Analysten ein Kursziel für den S&P 500 von 8100 Punkten zum Jahresende 2026 erwarten.

    Julian Schick (links) und Krischan Orth wagen einen Ausblick auf 2026

    Diese Einschätzungen sind verknüpft mit den Erwartungen an das Wirtschaftsumfeld und nicht zuletzt an das Zinsniveau in den USA und der Eurozone.

    Auch die Strategen der Allianz Global Advisors sehen keine KI-Blase. Vielmehr würden Ausgaben außerhalb der USA den Boom auf ein breiteres Fundament stellen. Die Experten sehen die Wirkung der Zölle durch den KI-Boom abgemildert.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Aber: "Nichts ist sicher und selbst dieses nicht", wie der Dichter sagt. In der neuesten Folge von Börse, Baby! schauen Julian Schick und Krischan Orth auf das Börsenjahr 2026 – und sprechen über den politischer Druck auf die Fed, die KI‑Rallye und diskutieren Chancen und Risiken für 2026.

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Deezer

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7241,27Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby Die Glaskugel glüht: So wird das Börsenjahr 2026! Was wird das neue Börsenjahr 2026 bringen? Die Analysten sind für 2026 optimistisch.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     