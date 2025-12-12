Börse, Baby
Die Glaskugel glüht: So wird das Börsenjahr 2026!
Was wird das neue Börsenjahr 2026 bringen? Die Analysten sind für 2026 optimistisch.
- Analysten optimistisch für Börsenjahr 2026.
- S&P 500: Kursziel 8000 Punkte, DAX 27.500 Punkte.
- Zölle durch staatliche Ausgaben abgemildert.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Vor dem Börsenjahr ist nach dem Börsenjahr! Die Banken haben die Prognosen für die großen Indizes rausgegeben. Und: Sie blicken überaus positiv in die Zukunft.
Die Analysten der DZ Bank beispielsweise gehen nicht von einer KI-Blase aus, raten aber zur Vorsicht bei bereits hoch bewerteten Aktien aus dem Chip-Sektor. Auch was die Zölle angeht, sind die Marktstrategen optimistisch: Durch höhere staatliche Ausgaben, wie durch die "One Beautifull Bill" oder das deutsche Sondervermögen, sehen sie den Zoll-Effekt abgemildert.
Für den S&P 500 sehen sie ein Kursziel von 8000 Punkten, für den deutschen Leitindex DAX 27.500 Punkte. Die Prognose von 8000 Punkten ist eine der optimistischsten am Markt, übertroffen allein durch Oppenheimer, deren Analysten ein Kursziel für den S&P 500 von 8100 Punkten zum Jahresende 2026 erwarten.
Julian Schick (links) und Krischan Orth wagen einen Ausblick auf 2026
Julian Schick (links) und Krischan Orth wagen einen Ausblick auf 2026Diese Einschätzungen sind verknüpft mit den Erwartungen an das Wirtschaftsumfeld und nicht zuletzt an das Zinsniveau in den USA und der Eurozone.
Auch die Strategen der Allianz Global Advisors sehen keine KI-Blase. Vielmehr würden Ausgaben außerhalb der USA den Boom auf ein breiteres Fundament stellen. Die Experten sehen die Wirkung der Zölle durch den KI-Boom abgemildert.
Aber: "Nichts ist sicher und selbst dieses nicht", wie der Dichter sagt. In der neuesten Folge von Börse, Baby! schauen Julian Schick und Krischan Orth auf das Börsenjahr 2026 – und sprechen über den politischer Druck auf die Fed, die KI‑Rallye und diskutieren Chancen und Risiken für 2026.
Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion