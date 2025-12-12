Broadcom Aktie mit Kursrutsch - -4,09 % - 12.12.2025

Die Broadcom Aktie ist bisher um -4,09 % auf 332,15€ gefallen. Das sind -14,15 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Broadcom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 332,15€, mit einem Minus von -4,09 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Obwohl die Broadcom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,33 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +0,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Broadcom +46,00 % gewonnen.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,76 % 1 Monat +8,33 % 3 Monate +8,33 % 1 Jahr +89,80 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Bil. € wert.

Dank des KI-Booms hat Broadcom im vierten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Für das laufende Quartal wird sogar eine Verdopplung der Verkäufe von KI-Chips prognostiziert.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.