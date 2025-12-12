    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Besonders beachtet!

    341 Aufrufe 341 0 Kommentare 0 Kommentare

    Broadcom Aktie mit Kursrutsch - -4,09 % - 12.12.2025

    Am 12.12.2025 ist die Broadcom Aktie, bisher, um -4,09 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.

    Besonders beachtet! - Broadcom Aktie mit Kursrutsch - -4,09 % - 12.12.2025
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

    Broadcom Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025

    Die Broadcom Aktie ist bisher um -4,09 % auf 332,15 gefallen. Das sind -14,15  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Broadcom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 332,15, mit einem Minus von -4,09 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Broadcom!
    Long
    367,75€
    Basispreis
    2,26
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    414,96€
    Basispreis
    2,28
    Ask
    × 14,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Broadcom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,33 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +0,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Broadcom +46,00 % gewonnen.

    Broadcom Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,76 %
    1 Monat +8,33 %
    3 Monate +8,33 %
    1 Jahr +89,80 %

    Informationen zur Broadcom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Bil. € wert.

    Silber, Tilray Brands & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Broadcom: Das sieht richtig gut aus! Aktie nachbörslich trotzdem tiefrot


    Dank des KI-Booms hat Broadcom im vierten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Für das laufende Quartal wird sogar eine Verdopplung der Verkäufe von KI-Chips prognostiziert.

    Broadcom Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Broadcom

    -4,17 %
    +0,76 %
    +8,33 %
    +8,33 %
    +89,80 %
    +538,87 %
    +888,10 %
    +2.435,50 %
    +28.656,50 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Broadcom Aktie mit Kursrutsch - -4,09 % - 12.12.2025 Am 12.12.2025 ist die Broadcom Aktie, bisher, um -4,09 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     