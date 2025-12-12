    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEutelsat Communications AktievorwärtsNachrichten zu Eutelsat Communications

    Eutelsat Communications Aktie unter starkem Abgabedruck - 12.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Eutelsat Communications Aktie bisher Verluste von -6,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

    Eutelsat Communications Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025

    Die Eutelsat Communications Aktie ist bisher um -6,67 % auf 1,9600 gefallen. Das sind -0,1400  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,67 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Eutelsat Communications abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,95 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +0,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Eutelsat Communications -5,65 % verloren.

    Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,73 %
    1 Monat -35,81 %
    3 Monate -29,95 %
    1 Jahr -34,08 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der Eutelsat Communications Aktie nach der Kapitalerhöhung. Nutzer äußern Skepsis über die aktuelle Bewertung, da die Marktkapitalisierung den Jahresumsatz übersteigt und Eutelsat seit Jahren keine Gewinne erzielt. Gleichzeitig wird die strategische Rolle des Unternehmens im europäischen Satellitennetzwerk hervorgehoben, was potenziell positive Auswirkungen haben könnte. Bedenken über staatliche Eingriffe und deren Einfluss auf die Aktie sind ebenfalls Thema.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 682 Mio. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. € wert.

    Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    -7,43 %
    +0,73 %
    -35,81 %
    -29,95 %
    -34,08 %
    -71,27 %
    -77,91 %
    -92,43 %
    -83,51 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT



