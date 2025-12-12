Tilray Brands Aktie explodiert - 12.12.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Tilray Brands Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Einen starken Börsentag erlebt die Tilray Brands Aktie. Sie steigt um +29,17 % auf 9,2910€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tilray Brands Aktie. Nach einem Plus von +1,83 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,2910€, mit einem Plus von +29,17 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +47,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,86 %. Im Jahr 2025 gab es für Tilray Brands bisher ein Minus von -28,88 %.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +47,63 % 1 Monat -17,86 % 3 Monate +2,00 % 1 Jahr -21,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tilray Aktie nach einem Reverse Split und der Wiederherstellung des Handels. Anleger berichten von positiven Handelsentscheidungen und Gewinnmitnahmen, während gleichzeitig Frustration über die Handelsfähigkeit bei bestimmten Brokern geäußert wird. Politische Einflüsse, insbesondere von Trump, werden ebenfalls als mögliche Faktoren für die Kursentwicklung betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tilray Brands eingestellt.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,77 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.