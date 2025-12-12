Starke Performance NEL ASA Aktie legt zu - 12.12.2025

Einen starken Börsentag erlebt die NEL ASA Aktie. Sie steigt um +5,10 % auf 0,2040€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NEL ASA Aktie. Nach einem Plus von +0,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,2040€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

NEL ASA ist ein führendes Unternehmen im Wasserstoffsektor, das Elektrolyseure und Tankstellenlösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung in Europa und expandiert global. Wichtige Konkurrenten sind ITM Power und Plug Power. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Erfahrung und innovative Technologien aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von NEL ASA einen Gewinn von +6,42 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um -1,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,99 % verloren.

NEL ASA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,11 % 1 Monat -15,62 % 3 Monate +6,42 % 1 Jahr -30,12 %

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 369,90 Mio. € wert.

Wie weit steht es um die Energiewende? Das fragen sich nicht nur Politiker, sondern zunehmend auch Investoren. Gestern wurde bekannt, dass CSU-EVP Chef Weber das Verbrenner-Aus kippen möchte. Auch der Klimagipfel in Brasilien war von verschiedenen …

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.