    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNEL ASA AktievorwärtsNachrichten zu NEL ASA

    Besonders beachtet!

    845 Aufrufe 845 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Performance NEL ASA Aktie legt zu - 12.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NEL ASA Aktie bisher um +5,10 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NEL ASA Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance NEL ASA Aktie legt zu - 12.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    NEL ASA ist ein führendes Unternehmen im Wasserstoffsektor, das Elektrolyseure und Tankstellenlösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung in Europa und expandiert global. Wichtige Konkurrenten sind ITM Power und Plug Power. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Erfahrung und innovative Technologien aus.

    NEL ASA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die NEL ASA Aktie. Sie steigt um +5,10 % auf 0,2040. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NEL ASA Aktie. Nach einem Plus von +0,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,2040. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von NEL ASA einen Gewinn von +6,42 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um -1,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,99 % verloren.

    NEL ASA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,11 %
    1 Monat -15,62 %
    3 Monate +6,42 %
    1 Jahr -30,12 %

    Informationen zur NEL ASA Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 369,90 Mio. € wert.

    Explosive Energie-News - die 250 %-Raketen für 2026 könnten Oklo, American Atomics, Nel ASA oder Plug Power heißen!


    Wie weit steht es um die Energiewende? Das fragen sich nicht nur Politiker, sondern zunehmend auch Investoren. Gestern wurde bekannt, dass CSU-EVP Chef Weber das Verbrenner-Aus kippen möchte. Auch der Klimagipfel in Brasilien war von verschiedenen …

    NEL ASA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NEL ASA

    +5,92 %
    -1,11 %
    -15,62 %
    +6,42 %
    -30,12 %
    -85,84 %
    -91,25 %
    -99,58 %
    ISIN:NO0010081235WKN:A0B733



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Starke Performance NEL ASA Aktie legt zu - 12.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die NEL ASA Aktie bisher um +5,10 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NEL ASA Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     