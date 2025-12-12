Inflation in Frankreich bleibt vergleichsweise niedrig

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Inflation im November auch endgültigen Daten zufolge im europäischen Vergleich niedrig ausgefallen. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im November im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte und damit die erste Schätzung von Ende November bestätigte.

Damit blieb die Inflation in der zweitgrößten Eurozonen-Volkswirtschaft nach einer Abschwächung im Oktober stabil. Von Bloomberg befragte Experten hatten damit gerechnet, dass die Statistikbehörde die erste Schätzung bestätigt.