    Inflation in Frankreich bleibt vergleichsweise niedrig

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Inflation im November auch endgültigen Daten zufolge im europäischen Vergleich niedrig ausgefallen. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im November im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte und damit die erste Schätzung von Ende November bestätigte.

    Damit blieb die Inflation in der zweitgrößten Eurozonen-Volkswirtschaft nach einer Abschwächung im Oktober stabil. Von Bloomberg befragte Experten hatten damit gerechnet, dass die Statistikbehörde die erste Schätzung bestätigt.

    Mit dem Anstieg von 0,8 Prozent fällt die Inflation in Frankreich deutlich niedriger aus als zum Beispiel hierzulande. In Deutschland lag die Inflationsrate nach HVPI-Standard im November endgültigen Daten zufolge bei 2,6 und in Spanien sogar bei 3,2 Prozent.

    In der Eurozone werden die detaillierten Daten zur Inflation im November am 17. Dezember veröffentlicht. Von Bloomberg befragte Analysten gehen davon aus, dass dabei der Anstieg von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bestätigt wird. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an./zb/men






    Autor
    dpa-AFX
