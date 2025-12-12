AKTIE IM FOKUS
Lufthansa auf Hoch seit Sommer 2023 - Kepler rät zum Kauf
- Lufthansa-Aktien steigen um fast 7 Prozent auf 8,638 Euro.
- Analyst sieht Kursziel von 11 Euro, Chancen steigen.
- Restrukturierung bis 2026, Turnaround früh erkennbar.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Lufthansa sind am Freitagmorgen mit fast 7 Prozent Kursplus der auffälligste Wert am deutschen Aktienmarkt gewesen. Mit 8,638 Euro erreichten die Papiere der Kranich-Airline das höchste Kursniveau seit August 2023. Analyst Marc Zeck setzte in seiner aktuellen Kaufempfehlung sogar ein Kursziel von 11 Euro und signalisiert damit eine mögliche Rückkehr an das Jahreshoch 2023.
Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken werde zunehmend attraktiv, schrieb Zeck. Trotz aller Probleme, wie dem Druck der Gewerkschaften oder dem Konkurrenzdruck im Nahen Osten, lasse sich das Potenzial kaum mehr ignorieren. Der Löwenanteil der Restrukturierung entfalle auf 2026. Das bedeute, dass frühzeitig erkannt werden könne, ob der Turnaround erfolgreich laufe.
Lufthansa-Aktien befinden sich seit der Corona-Zeit 2020 in einer breiten Bodenbildung zwischen 5 und 11 Euro - zuletzt allerdings mit steigender Tendenz. Von den einstigen Höchstkursen über 22 Euro sind sie allerdings noch meilenweit entfernt./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,46 % und einem Kurs von 8,542 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,22 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,98 %/+5,46 % bedeutet.
