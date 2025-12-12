    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Deutsche Lufthansa - Aktie legt am 12.12.2025 stark zu

    Am 12.12.2025 ist die Deutsche Lufthansa Aktie, bisher, um +5,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.

    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

    Deutsche Lufthansa Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025

    Die Deutsche Lufthansa Aktie konnte bisher um +5,10 % auf 8,5260 zulegen. Das sind +0,4140  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Lufthansa Aktie. Nach einem Plus von +1,54 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 8,5260. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Deutsche Lufthansa einen Gewinn von +7,52 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -1,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,39 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Lufthansa einen Anstieg von +30,84 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,01 % geändert.

    Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,06 %
    1 Monat +4,39 %
    3 Monate +7,52 %
    1 Jahr +23,52 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie, die kürzlich die Marke von 8 Euro gehalten hat. Während einige Nutzer optimistisch sind und auf weiteres Kurspotential hinweisen, äußern andere Bedenken wegen Gewerkschaftsforderungen und möglicher Marktmanipulation durch große Käufe. Die allgemeine Erholung der Luftfahrtbranche wird als positiv für die Aktie angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,02 Mrd.EUR € wert.

    Lufthansa auf Hoch seit Sommer 2023 - Kepler rät zum Kauf


    Die Aktien der Lufthansa sind am Freitagmorgen mit fast 7 Prozent Kursplus der auffälligste Wert am deutschen Aktienmarkt gewesen. Mit 8,638 Euro erreichten die Papiere der Kranich-Airline das höchste Kursniveau seit August 2023. Analyst Marc Zeck …

    Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    +5,53 %
    -0,78 %
    +5,40 %
    +8,66 %
    +24,57 %
    +6,53 %
    +21,90 %
    -12,27 %
    +87,50 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



