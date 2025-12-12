Canopy Growth Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 12.12.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Canopy Growth Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +23,83 % konnte die Canopy Growth Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Canopy Growth Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,1900€, mit einem Plus von +23,83 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Canopy Growth eine negative Entwicklung von -54,85 % erlebt.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,93 % 1 Monat +17,02 % 3 Monate +1,17 % 1 Jahr -60,20 %

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 342 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 414,74 Mio. € wert.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.