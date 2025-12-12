Deutsche Bank-Zertifikat mit 16%-Chance und 36% Sicherheitspuffer

Da die Experten von JP Morgan für Europas Banken im Vergleich zur US-Konkurrenz optimistisch in das Jahr 2026 blicken, bekräftigten sie mit einem Kursziel von 38,40 Euro ihre „Overweight“-Empfehlung für die Deutsche Bank-Aktie.

Nach der Ankündigung, die Finanzziele für 2025 zu erreichen und die Eigenkapitalrendite weiter steigern zu können, legte die Deutsche Bank-Aktie am 13. November 2025 auf ein neues Jahreshoch bei 33,57 Euro zu. Danach geriet der Aktienkurs im Zuge der generellen Marktkonsolidierung unter Druck, um sich mit nunmehr 32,88 Euro wieder dem Jahreshoch anzunähern.

Anlage-Idee: Für Anleger, die eine Investition in die als „unterbewertet“ bis „stark unterbewertet“ eingestufte Deutsche Bank-Aktie in Erwägung ziehen und das Risiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap auf die Deutsche Bank-Aktie interessant sein. Diese Zertifikate ermöglichen auch bei einem kräftigen Rückgang des Aktienkurses hohe Erträge.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Deutsche Bank-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 21 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 30. März 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 38 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE000DU6A272) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 38 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 19. März 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 21 Euro. Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 32,88 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 32,83 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 32,83 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 15,75 Prozent (gleich 12 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 36,13 Prozent auf 21 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 21 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem an diesem Tag festgestellten Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 32,83 Euro ermittelt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.