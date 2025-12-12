Presse
Kompromissvorschlag zu UBS-Kapitalregeln - Aktie auf Mehrjahreshoch
- Kompromissvorschlag für UBS-Eigenmittelanforderungen
- AT1-Anleihen bis 50% anrechenbar, Kosten gesenkt
- Software und Steuerguthaben weiterhin als Eigenkapital
ZÜRICH/BERN (dpa-AFX) - In der Diskussion um die künftigen Eigenmittelanforderungen für die UBS liegt laut einem Pressebericht ein Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern vor. Der Vorschlag wolle bei hohen Sicherheiten für die Großbank auch die "Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes berücksichtigen", hieß es in der "Neuen Zürcher Zeitung" ("NZZ") am Donnerstagabend. Die UBS-Papiere legten am Freitag nach Handelsstart um rund 5 Prozent zu und stiegen damit auf ein 17-Jahres-Hoch.
So sehe der Vorschlag zwar auch weiterhin eine vollständige Unterlegung der ausländischen Tochtergesellschaft der UBS vor, schrieb die Zeitung online. Allerdings solle die Großbank dafür bis zu einem Anteil von 50 Prozent sogenannte AT1-Anleihen anrechnen können. Die Kosten für die UBS bei AT1-Anleihen seien nur knapp halb so hoch wie beim harten Eigenkapital.
Zudem will die Parlamentariergruppe, anders als der Bundesrat, dass die Banken unter bestimmten Umständen auch weiterhin Software oder Steuerguthaben nach wie vor zum Eigenkapital zählen können. Gleichzeitig sprechen sich die Politiker in dem Positionspaper aber auch für eine Beschränkung des als riskant geltenden Investment Banking aus.
Die UBS erklärte, den Plan zur Kenntnis zu nehmen. Der Vorschlag geht für die Bank demnach "in eine konstruktivere Richtung als die Extremvariante des Bundesrates"./tp/AWP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 37,49 auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +8,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,62 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 125,39 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3678. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 41,00CHF was eine Bandbreite von -19,58 %/+9,90 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UBS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die rote 100 aber auch die gelbe 200er sind noch als Widerstände da.
Bild: 23460_20250629092721_UBS BANK
Good Luck
Chartier
Die Aktie könnte nun einen weiteren Anstieg starten.
Bild: 23460_20250302200943_111 UBS
Die Erstveröffentlichung dieser Vorstellung und weitere spannende Charts findest du hier:
Thread: Trader Stories by Chartier