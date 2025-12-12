    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group

    Presse

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kompromissvorschlag zu UBS-Kapitalregeln - Aktie auf Mehrjahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Kompromissvorschlag für UBS-Eigenmittelanforderungen
    • AT1-Anleihen bis 50% anrechenbar, Kosten gesenkt
    • Software und Steuerguthaben weiterhin als Eigenkapital
    Presse - Kompromissvorschlag zu UBS-Kapitalregeln - Aktie auf Mehrjahreshoch
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    ZÜRICH/BERN (dpa-AFX) - In der Diskussion um die künftigen Eigenmittelanforderungen für die UBS liegt laut einem Pressebericht ein Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern vor. Der Vorschlag wolle bei hohen Sicherheiten für die Großbank auch die "Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes berücksichtigen", hieß es in der "Neuen Zürcher Zeitung" ("NZZ") am Donnerstagabend. Die UBS-Papiere legten am Freitag nach Handelsstart um rund 5 Prozent zu und stiegen damit auf ein 17-Jahres-Hoch.

    So sehe der Vorschlag zwar auch weiterhin eine vollständige Unterlegung der ausländischen Tochtergesellschaft der UBS vor, schrieb die Zeitung online. Allerdings solle die Großbank dafür bis zu einem Anteil von 50 Prozent sogenannte AT1-Anleihen anrechnen können. Die Kosten für die UBS bei AT1-Anleihen seien nur knapp halb so hoch wie beim harten Eigenkapital.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UBS Group AG!
    Long
    31,58€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 9,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,33€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 9,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zudem will die Parlamentariergruppe, anders als der Bundesrat, dass die Banken unter bestimmten Umständen auch weiterhin Software oder Steuerguthaben nach wie vor zum Eigenkapital zählen können. Gleichzeitig sprechen sich die Politiker in dem Positionspaper aber auch für eine Beschränkung des als riskant geltenden Investment Banking aus.

    Die UBS erklärte, den Plan zur Kenntnis zu nehmen. Der Vorschlag geht für die Bank demnach "in eine konstruktivere Richtung als die Extremvariante des Bundesrates"./tp/AWP/men

    UBS Group

    +2,64 %
    +8,84 %
    +7,62 %
    +4,31 %
    +18,99 %
    +109,61 %
    +215,42 %
    +116,01 %
    +67,26 %
    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 37,49 auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +8,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 125,39 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3678. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 41,00CHF was eine Bandbreite von -19,58 %/+9,90 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UBS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Presse Kompromissvorschlag zu UBS-Kapitalregeln - Aktie auf Mehrjahreshoch In der Diskussion um die künftigen Eigenmittelanforderungen für die UBS liegt laut einem Pressebericht ein Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern vor. Der Vorschlag wolle bei hohen Sicherheiten für die Großbank auch die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     