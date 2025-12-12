Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 12.12. - FTSE Athex 20 stark +2,15 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:49) bei 24.428,63 PKT und steigt um +0,24 %.
Top-Werte: adidas +2,28 %, Airbus +1,12 %, Rheinmetall +1,03 %
Flop-Werte: Merck -1,34 %, Siemens Energy -1,17 %, Fresenius -0,97 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:52) bei 30.160,42 PKT und steigt um +0,84 %.
Top-Werte: Deutsche Lufthansa +5,44 %, PUMA +3,78 %, Gerresheimer +2,97 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,01 %, TUI -1,99 %, AIXTRON -1,80 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:52) bei 3.577,00 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Kontron +1,96 %, IONOS Group +1,45 %, Eckert & Ziegler +1,12 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,01 %, AIXTRON -1,80 %, SMA Solarar Technology -1,13 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.788,42 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: adidas +2,28 %, AXA +1,92 %, Prosus Registered (N) +1,37 %
Flop-Werte: Siemens Energy -1,17 %, ASML Holding -0,83 %, Deutsche Boerse -0,72 %
Der ATX steht bei 5.182,90 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,57 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,31 %, Oesterreichische Post +0,41 %
Flop-Werte: Erste Group Bank -1,20 %, Andritz -0,98 %, Wienerberger -0,78 %
Der SMI bewegt sich bei 12.979,38 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: UBS Group +2,66 %, Swiss Re +1,24 %, ABB +0,82 %
Flop-Werte: Lonza Group -1,19 %, Roche Holding -0,57 %, CIE Financiere Richemont -0,56 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.137,11 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: AXA +1,92 %, Accor +1,79 %, Societe Generale +1,54 %
Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -1,68 %, EssilorLuxottica -0,70 %, Pernod Ricard -0,55 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:56:25) bei 2.841,91 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: ABB +0,82 %, Skanska (B) +0,75 %, SSAB Registered (A) +0,54 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,47 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,41 %, Tele2 (B) -0,40 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.230,00 PKT und gewinnt bisher +2,15 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,02 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,87 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,47 %
Flop-Werte: Viohalco -1,39 %, Public Power -0,65 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,52 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.