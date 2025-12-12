Börsenstart Europa - 12.12. - FTSE Athex 20 stark +2,15 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:52) bei 30.160,42 PKT und steigt um +0,84 %. Top-Werte: Deutsche Lufthansa +5,44 %, PUMA +3,78 %, Gerresheimer +2,97 % Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,01 %, TUI -1,99 %, AIXTRON -1,80 %

Der DAX steht aktuell (09:59:49) bei 24.428,63 PKT und steigt um +0,24 %. Top-Werte: adidas +2,28 %, Airbus +1,12 %, Rheinmetall +1,03 % Flop-Werte: Merck -1,34 %, Siemens Energy -1,17 %, Fresenius -0,97 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:52) bei 3.577,00 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Kontron +1,96 %, IONOS Group +1,45 %, Eckert & Ziegler +1,12 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,01 %, AIXTRON -1,80 %, SMA Solarar Technology -1,13 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.788,42 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: adidas +2,28 %, AXA +1,92 %, Prosus Registered (N) +1,37 %

Flop-Werte: Siemens Energy -1,17 %, ASML Holding -0,83 %, Deutsche Boerse -0,72 %

Der ATX steht bei 5.182,90 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,57 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,31 %, Oesterreichische Post +0,41 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -1,20 %, Andritz -0,98 %, Wienerberger -0,78 %

Der SMI bewegt sich bei 12.979,38 PKT und steigt um +0,52 %.

Top-Werte: UBS Group +2,66 %, Swiss Re +1,24 %, ABB +0,82 %

Flop-Werte: Lonza Group -1,19 %, Roche Holding -0,57 %, CIE Financiere Richemont -0,56 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.137,11 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: AXA +1,92 %, Accor +1,79 %, Societe Generale +1,54 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -1,68 %, EssilorLuxottica -0,70 %, Pernod Ricard -0,55 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:56:25) bei 2.841,91 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: ABB +0,82 %, Skanska (B) +0,75 %, SSAB Registered (A) +0,54 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,47 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,41 %, Tele2 (B) -0,40 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.230,00 PKT und gewinnt bisher +2,15 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,02 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,87 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,47 %

Flop-Werte: Viohalco -1,39 %, Public Power -0,65 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,52 %