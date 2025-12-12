    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Börse: Neue Hebelchancen mit (Turbo)-Calls

    Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 230 Euro erholen, wo sie zuletzt am 1.12.25 gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

    Nachdem die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) nach ihrem Hoch vom 5.5.25 bei 294,30 bis Mitte November 2025 nahezu auf 200 Euro nachgegeben hatte, um sich danach wieder auf 230 Euro zu erholen, rutschte der Aktienkurs neuerlich ab. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte der Wert bei 214,80 Euro.

    Nach einem Investorentag bekräftigte die Mehrheit der Experten nach der Präsentation der neuen Geschäftsziele mit Kurszielen von bis zu 298 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Deutsche Börse-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel ihre Erholung zumindest wieder auf 230 Euro erholen, wo sie zuletzt am 1.12.25 gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 220 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 220 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ14QN9, wurde beim Aktienkurs von 214,80 Euro mit 0,87 – 0,88 Euro gehandelt.

    Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 230 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,54 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 202,567 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 202,567 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM3SMX2, wurde beim Aktienkurs von 214,80 Euro mit 1,23 – 1,24 Euro quotiert.

    Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 230 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,74 Euro (+121 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 190,314 Euro   

    Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 190,314 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DQ6LWU2, wurde beim Aktienkurs von 214,80 Euro mit 2,45 – 2,46 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 230 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,96 Euro (+61 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     

     





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Deutsche Börse: Neue Hebelchancen mit (Turbo)-Calls Kaufempfehlungen
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     