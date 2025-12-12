Deutsche Börse: Neue Hebelchancen mit (Turbo)-Calls

Nach einem Investorentag bekräftigte die Mehrheit der Experten nach der Präsentation der neuen Geschäftsziele mit Kurszielen von bis zu 298 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Deutsche Börse-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel ihre Erholung zumindest wieder auf 230 Euro erholen, wo sie zuletzt am 1.12.25 gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Nachdem die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) nach ihrem Hoch vom 5.5.25 bei 294,30 bis Mitte November 2025 nahezu auf 200 Euro nachgegeben hatte, um sich danach wieder auf 230 Euro zu erholen, rutschte der Aktienkurs neuerlich ab. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte der Wert bei 214,80 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 220 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 220 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ14QN9, wurde beim Aktienkurs von 214,80 Euro mit 0,87 – 0,88 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 230 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,54 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 202,567 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 202,567 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM3SMX2, wurde beim Aktienkurs von 214,80 Euro mit 1,23 – 1,24 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 230 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,74 Euro (+121 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 190,314 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 190,314 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DQ6LWU2, wurde beim Aktienkurs von 214,80 Euro mit 2,45 – 2,46 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 230 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,96 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.