Google baut strategische Unterseekabel: Wir sagen Ihnen wo!

Wie Peter Tsiamalili, der amtierende Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie von Papua-Neuguinea, mitteilte, wird das 120 Millionen US-Dollar teure Projekt den Norden und Süden Papua-Neuguineas sowie die autonome Region Bougainville mit Hochleistungskabeln verbinden. Er erklärte: "Die gesamte Investition wird durch Australiens Verpflichtungen aus dem Pukpuk-Vertrag [neues, umfassendes Verteidigungsabkommen zwischen Australien und Papua-Neuguinea, das im Oktober 2025 unterzeichnet wurde, um die militärische Zusammenarbeit zu stärken, anm. d. Red.] finanziert."

Papua-Neuguinea gab am Freitag bekannt, dass Alphabet drei Unterseekabel bauen wird, die von Australien im Rahmen eines gegenseitigen Verteidigungspakts finanziert werden. Dies stellt eine wichtige Modernisierung des digitalen Rückgrats des größten pazifischen Inselstaates dar. Australische und US-amerikanische Militärstrategen betrachten das ressourcenreiche, aber weitgehend unterentwickelte Papua-Neuguinea als einen strategisch wichtigen Standort nördlich von Australien. Gerade in einer Zeit, in der China seinen Einfluss in der Region verstärkt.

Er fügte hinzu, dass das Projekt das gemeinsame Engagement beider Nationen für die Förderung der digitalen Sicherheit, der regionalen Stabilität und der nationalen Entwicklung widerspiegele. In der Erklärung hieß es, dass die Unterseekabel von Google gebaut werden. Weiter hieß es, Tsiamalili habe sich diese Woche mit australischen und US-amerikanischen Diplomaten im australischen Büro von Google getroffen, um das Projekt zu besprechen. Eine Sprecherin von Google Australien lehnte eine Stellungnahme zum Projekt ab. Auch das australische Außenministerium reagierte nicht umgehend auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Tsiamalili ergänzte, die drei Unterseekabel werden die Abhängigkeit von einzelnen Fehlerquellen verringern und Papua-Neuguinea in die Lage versetzen, Investitionen von Hyperscalern und globalen Digitalunternehmen anzuziehen. Der Pakt zwischen Australien und Papua-Neuguinea, bekannt als Pukpuk-Vertrag, gewährt australischem Verteidigungspersonal Zugang zu den Kommunikationssystemen Papua-Neuguineas, einschließlich Satellitenstationen und Kabeln, wie aus dem Vertragstext hervorgeht.

Wie Reuters zuvor berichtete, plane Google, auf der australischen Außenposteninsel Christmas Island im Indischen Ozean, einem weiteren strategischen Verteidigungsstandort, ein Datenzentrum zu errichten. Es ist geplant, zwei neue Kabel in Richtung Osten mit australischen Städten zu verbinden, in denen sich wichtige Verteidigungsstützpunkte befinden, die auch vom US-Militär genutzt werden.

Google bestätigte im vergangenen Monat den Datenknotenpunkt auf Christmas Island und erklärte, zwei weitere Kabelsysteme würden die Westküste mit Afrika und Asien verbinden, um die Widerstandsfähigkeit der Internetinfrastruktur zu stärken. Die Aktie von Alphabet ist in diesem Jahr über 44 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 268,10 Euro. RBC Capital Markets gab der Aktie am 02.12. ein "Buy"-Rating bei einem Kursziel von 315 US-Dollar.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 267,1EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!