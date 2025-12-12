GOLDMAN SACHS stuft Totalenergies auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 53 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna liegt mit seinen Schätzungen unter dem Konsens, wie er am Freitag in einem Ausblick auf die Berichtssaison und 2026 für Europas Ölkonzerne schrieb. Er sieht enorme Rückschlagrisiken für den Brent-Preis und erwartet Druck auf die Aktienrückkäufe der Konzerne. Der Experte setzt auf defensive, starke Bilanzen, eine vergleichsweise geringe Ölpreissensibilität und niedrige Profitabilitätsschwellen bei der Förderung./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 01:23 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 55,88EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



