    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle

    ROUNDUP 2

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nestle ruft Babymilchpulver in Frankreich zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Nestlé ruft Babymilchpulver in Frankreich zurück.
    • Grund: Bakterium Cereulid in Produktionslinie gefunden.
    • Keine Erkrankungen gemeldet, Rückruf vorsorglich.
    ROUNDUP 2 - Nestle ruft Babymilchpulver in Frankreich zurück
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    (neu: Angabe zu Deutschland im vorletzten Absatz ergänzt.)

    VEVEY (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestle ruft in Frankreich aus Sicherheitsgründen ein Babymilchpulver zurück. Grund ist der Fund eines Bakteriums in einer Produktionslinie.

    "Wir haben sehr geringe Mengen an Cereulid in einigen nicht ausgelieferten Chargen festgestellt und rufen vorsorglich proaktiv die Chargen von Produkten auf der gleichen Linie und der gleichen Produktionsperiode zurück", ist auf der Website von Nestlé Frankreich am Freitag zu lesen. Es handelt sich um das Produkt Guigoz Optipro Relais 1 für Säuglinge von null bis sechs Monaten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nestlé SA!
    Short
    83,34€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    72,92€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Cereulid ist ein Toxin, dass durch das Bakterium Bacillus cereus entstehen kann. Dies kann bei Säuglingen potenziell zu Durchfall und Erbrechen führen. Bacillus cereus kommt laut Nestlé häufig in Rohstoffen und manchmal in Lebensmitteln wie Milch und Milchprodukten vor. Die meisten Stämme hätten keinen Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit.

    Der freiwillige Rückruf erfolge in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, hieß es weiter. Es seien keine anderen Guigoz-Produkte betroffen. Laut dem nationalen Apothekerverband startete die Rückrufaktion bereits vor zwei Tagen. Bisher sei kein Fall einer Erkrankung im Zusammenhang mit dem Verzehr der betroffenen Produkte gemeldet worden.

    Nestlé entschuldigt sich für Umstände

    Das Produkt wird in mehreren europäischen Ländern verkauft, wie Nestlé auf Anfrage der Schweizer Finanz-Nachrichtenagentur AWP mitteilte. Ob die Schweiz auch dazu zählt, beantwortete der Konzern nicht. Deutschland ist laut einem Sprecher des Unternehmens nicht betroffen.

    "Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die diese Maßnahme für Eltern, Betreuer und Detailhandelskunden mit sich bringt", so die Sprecherin. Die Sicherheit der Babys habe für Nestlé "oberste Priorität"./ls/ra/AWP/men

    Nestle

    -0,36 %
    -1,10 %
    -4,55 %
    +5,89 %
    +3,95 %
    -24,24 %
    -10,64 %
    +24,81 %
    +5.744,06 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 83,69 auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 215,38 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,50CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -5,47 %/+10,09 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Nestle ruft Babymilchpulver in Frankreich zurück Der Nahrungsmittelkonzern Nestle ruft in Frankreich aus Sicherheitsgründen ein Babymilchpulver zurück. Grund ist der Fund eines Bakteriums in einer Produktionslinie. "Wir haben sehr geringe Mengen an Cereulid in einigen nicht ausgelieferten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     