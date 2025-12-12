    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Flugverbindung Dresden-München bleibt erhalten

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbindung Dresden-München bleibt bestehen, Vertrag unterschrieben.
    • Wichtiges Signal für Region, Zusammenarbeit betont.
    • Flughafengesellschaft unter Druck, hohe Verluste verzeichnet.
    Lufthansa - Flugverbindung Dresden-München bleibt erhalten
    Foto: Boris Roessler - dpa

    DRESDEN (dpa-AFX) - Die Verbindung vom Dresdner Flughafen nach München bleibt in den kommenden Jahren erhalten. Die Lufthansa hat eine entsprechende Vereinbarung mit der Mitteldeutschen Flughafen AG getroffen, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft bestätigte. Zuerst hatten "Sächsische Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

    "Das ist ein wichtiges Signal für die Region und Ergebnis der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der Lufthansa Group, der sächsischen Staatsregierung und der Mitteldeutschen Flughafen AG", sagte der Vorstandsvorsitzende Götz Ahmelmann den Zeitungen. Ende Oktober hatte er vor einer Streichung der Strecke gewarnt. Wegen hoher Standortkosten in Deutschland stehe sie auf dem Prüfstand, teilte Ahmelmann damals mit.

    Flughafen Leipzig/Halle und Dresden unter Druck

    Zur Mitteldeutschen Flughafen AG gehören die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Haupteigentümer sind die beiden Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt. Seit Jahren steht die Flughafengesellschaft unter Druck. Im vergangenen Jahr verzeichnete sie mit 53,5 Millionen Euro den höchsten Verlust in ihrer Geschichte. Die Umsatzerlöse sanken um 2,9 Prozent auf 186,2 Millionen Euro.

    An den beiden Flughäfen waren zuvor bereits mehrere Verbindungen entfallen. Die Strecke von Leipzig nach München stampfte die Lufthansa mit dem Sommerflugplan 2025 ein. Die Konzerntochter Eurowings hatte Ende vorigen Jahres die Strecke Leipzig-Düsseldorf aus dem Programm genommen./jbl/DP/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,04 % und einem Kurs von 8,508 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,13 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -16,98 %/+6,74 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie, das Potenzial für weitere Kursgewinne nach einem deutlichen Anstieg, fundamentale Aspekte wie die erwartete Rekordauslastung sowie die Einflussnahme von Gewerkschaften und Handelsaktivitäten auf den Aktienkurs.
