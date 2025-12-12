FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    • Vermögen österreichischer Fonds erreicht 240,5 Mrd.
    • 3,4% Wachstum durch Netto-Zuflüsse im Q3 2025.
    • Nachhaltigkeitsfonds machen 50% des Vermögens aus.
    Netto-Zuflüsse und Marktentwicklung sorgen für 3,4% Wachstum heimischer Fonds im 3. Quartal.

    Wien (APA-ots) - Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie eine insgesamt
    freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den österreichischen Investmentfonds einen neuen Rekord beschert. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

    Am Ende des 3. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten Investmentfonds bei 240,5 Milliarden und damit 3,4% oder 8 Milliarden über dem Stand vom 30. Juni 2025.

    Nettomittelzuflüsse von jeweils rund 1 Milliarde verzeichneten im Quartal Aktien- und Rentenfonds, während Misch- und Immobilienfonds Abflüsse zu verzeichnen hatten. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto 1,59 Milliarden neue Mittel zu.

    Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen ähnlich stark wie der Markt und machen etwa die Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens aus.

    Verwaltetes Vermögen Ende Q3 Ggü. Q2 Nettozuflüsse

    Investmentfonds gesamt 240,5 Mrd. +3,4% 1,591 Mrd.

    Davon:

    Mischfonds 108,3 Mrd. +2,7% -219 Mio.

    Rentenfonds 65,9 Mrd. +2,2% 971 Mio.

    Aktienfonds 52,1 Mrd. +7,7% 1,004 Mrd.

    Immobilienfonds 7,32 Mrd. -2,2% -165 Mio.

    Davon Nachhaltigkeitsfonds: 119,6 Mrd. +3,6% 354 Mio.

    "Hellgrün" (Art. 8) 117,2 Mrd. +3,5% 303 Mio.

    "Dunkelgrün" (Art. 9) 2,41 Mrd. +10% 51,2 Mio.

    Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im
    Quartalsbericht Asset Management der FMA .

