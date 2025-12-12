Mutter Natur hat die Aufbereitungsanlage gebaut

Diese unabhängigen Ergebnisse bestätigen, dass der Silicasand des Unternehmens aus Santa Maria Eterna (SME) nicht nur für die Herstellung von hochwertigem Solarglas geeignet ist, sondern tatsächlich zu den natürlich saubersten Silicasand-Lagerstätten weltweit zählt.

Die Auswirkungen gehen weit über eine bloße Einhaltung von Standards hinaus: Die von MIE bestätigte außergewöhnliche Reinheit positioniert SME als möglichen Grundpfeiler im globalen Übergang zu hocheffizienten Photovoltaikmaterialien, bei denen ein ultraniedriger Eisengehalt direkt in eine höhere Leistungsfähigkeit und stärkere Lichttransmission bei Solarglas übersetzt wird.

Der MIE-Bericht hebt einen zentralen Wettbewerbsvorteil hervor, der geologischen Ursprungs ist: Anders als die meisten Silica-Lagerstätten, die komplexe Aufbereitungskreisläufe und chemische Behandlungen benötigen, um Solarglas-Standards zu erreichen, kommt SME mit einer nahezu spezifikationsgerechten Reinheit direkt aus dem Boden.

Nur minimale Aufbereitungsschritte sind erforderlich, um selbst die anspruchsvollsten Grenzwerte für Premium- und antimonfreies Glas zu erreichen – ein schnell wachsendes Segment der Photovoltaikindustrie, da Hersteller sich zunehmend von traditionellen Zusatzstoffen abwenden.

Dieser natürliche Vorteil stärkt nicht nur die technische und wirtschaftliche Positionierung von Homerun, sondern untermauert auch den strategischen Wert der SME-Lagerstätte innerhalb der breiteren Wertschöpfungskette der sauberen Energie.

Highlights

1. Natürliche Reinheit auf ultra-hohem Niveau bestätigt

Die Rohcharakterisierung des ungewaschenen SME-Silicasands durch MIE zeigt eine außergewöhnliche Ausgangsbasis:

99,7% SiO₂

Nur 24 ppm Fe (Eisen)

Diese Werte sind in natürlichen Sandlagerstätten nahezu beispiellos. Viele Silica-Betriebe benötigen mehrstufige chemische Auslaugverfahren, Flotation und aggressive Reinigungsprozesse, um sich diesen Reinheitsgraden überhaupt anzunähern.

Bei SME werden diese Werte in unverarbeitetem Zustand direkt aus dem Boden erreicht.

2. Grundlegende Aufbereitung erfüllt bereits die Erwartungen der Industrie

Die erste Testrunde (einfaches Nasssieben) reduzierte die Verunreinigungen erheblich:

Der Eisengehalt sank von 24 auf 14 ppm.

Alle Verunreinigungen außer Titan lagen innerhalb der gewünschten Bereiche.

Dieses Ergebnis bestätigt, dass eine sehr leichte Aufbereitung ausreicht, um die meisten Kriterien der Glasindustrie zu erfüllen – eine Seltenheit im Silica-Sektor, in dem die meisten Projekte Folgendes benötigen:

Flotation

Säureaufschluss

Magnetkreisläufe

Mehrstufige Klassifizierung

Chemische Reinigung

Homerun benötigt dagegen lediglich:

Waschen

Klassifizierung

Leichte magnetische Trennung

Die Natur hat die Aufbereitungsanlage im Grunde bereits selbst gebaut.

3. Vollständige Lösungstests erreichen vollständige Konformität

Der weiterentwickelte Testkreislauf (Intensivwäsche, Korngrößenklassifizierung, gravimetrische Trennung und magnetische Separation) erreichte eine 100%ige Übereinstimmung mit den Spezifikationen für Solarglas.

Der Eisengehalt wurde auf 8 ppm reduziert.

Alle übrigen Verunreinigungen lagen deutlich unter den akzeptablen Grenzwerten.

Dies ist ein bemerkenswertes technisches Ergebnis; weltweit erreichen nur sehr wenige Silicasande Eisenwerte unter 10 ppm – selbst nach intensiven chemischen Behandlungen oder Flotationsverfahren.

Wo die Geschichte beginnt: In Santa Maria Eterna ist ultrareines Silica direkt an der Oberfläche sichtbar – ein eindeutiges Zeichen für die natürliche Reinigung, die diese Lagerstätte über Millionen von Jahren geformt hat.

„Mutter Natur hat den Großteil der Arbeit geleistet“

Homeruns COO, Armando Farhate, brachte die Bedeutung treffend auf den Punkt:

„Diese Ergebnisse bestätigen unsere ursprünglichen Erwartungen, dass Mutter Natur den Großteil der Arbeit geleistet hat, um den Silicasand von Santa Maria Eterna zu einem sehr einzigartigen Material zu machen, das Homerun einen wichtigen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von antimonfreiem Solarglas verschafft.“ Homeruns COO, Armando Farhate, in der gestrigen Pressemitteilung.

Diese Aussage ist mehr als ein flotter Spruch.

Sie spiegelt eine geologische Realität wider.

Während die meisten Silicasande für Solarglas durch komplexe und kostspielige Aufbereitungsverfahren „künstlich gereinigt“ werden müssen, ist die SME-Lagerstätte das Ergebnis einer natürlichen Reinigung über geologische Zeiträume.

Über Millionen von Jahren hat die Natur das Material effektiv voraufgewertet, Verunreinigungen entfernt und ultrareinen Quarz angereichert – lange bevor moderne Technik überhaupt zum Einsatz kam.

Das Ergebnis ist ein seltener strategischer Vorteil: Geringere Investitionskosten („CAPEX), niedrigere Betriebskosten („OPEX“), höhere Margen und ein deutlich einfacherer operativer Ablauf.

Die natürlichen Kräfte hinter der außergewöhnlichen Reinheit von SME

1) Hydrothermale Alteration quarzreicher Ausgangsgesteine

Hydrothermale Aktivität spielte eine entscheidende Rolle. Die Ausgangsgesteine für den SME-Sand scheinen:

extrem quarzreich gewesen zu sein,

extrem arm an eisenhaltigen Mineralien,

heißen, silicareichen Fluiden ausgesetzt gewesen zu sein, die Verunreinigungen auflösten.

Hydrothermale Fluide können:

Eisen, Mangan und andere Metalle entfernen,

Quarzgänge/-adern ebenso wie Sandsteinformationen reinigen,

außergewöhnlich reines Silica zurücklassen.

Dies ähnelt den natürlichen Prozessen, die zur Bildung von hochreinem Quarz (HPQ; „Hiph-Purity Quartz“) führen, wie er in der Halbleiterindustrie verwendet wird.

2) Langzeit-Tropenverwitterung: Brasiliens „natürliche Säurelaugung“

Bahia befindet sich in einer stark verwitterten, niederschlagsreichen tropischen Umgebung. Über Millionen von Jahren bewirkte die Tropenverwitterung:

das Entfernen von Tonen,

das Auslaugen von Eisenoxiden,

das Auswaschen schwerer Minerale,

das Zurücklassen von Quarz, dem widerstandsfähigsten Mineral.

Dies führte zu einem hochgradig reifen, gut ausgewaschenen Silicasand mit natürlich niedrigen Verunreinigungswerten: Einem natürlichen Reinigungssystem, das über geologische Zeiträume hinweg ununterbrochen arbeitete.

3) Mechanische Sortierung und natürliche Aufbereitung

Während der Sand durch Flüsse, Wellen und Wind transportiert und umgelagert wurde, wurden die Körner abgerundet, gewaschen und nach Dichte und Größe sortiert.

Schwerminerale (wie Ilmenit, Rutil, Magnetit) scheiden sich aufgrund ihrer schnelleren Sinkgeschwindigkeit natürlicherweise früher ab. Quarz hingegen, leichter und widerstandsfähiger, bleibt zurück und konzentriert sich.

Diese natürliche mechanische Sortierung erzeugt:

eine hochgradig gleichmäßige Korngrößenverteilung,

einen niedrigen Schwermineralgehalt,

eine sehr geringe Eisenkontamination.

Genau dies ist es, was Hersteller von Solarglas und Halbleitermaterialien benötigen.

Szenen aus Santa Maria Eterna: Natürlich reines Silica liegt direkt an der Oberfläche frei und ist bereit für eine einfache, ressourcenschonende Gewinnung – ein seltener geologischer Vorteil in der Silica-Industrie.

Ein entscheidender Schritt für die BFS

Die Testarbeiten von MIE stellen eine wichtige, von Dritten erbrachte Leistung innerhalb der laufenden Bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS; „Bankable Feasibility Study“) dar.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen sind eindeutig: Die ultra-hohe Reinheit ist bestätigt, und es ist nur eine minimale Aufbereitung erforderlich, um Premium-Spezifikationen zu erreichen. Das Material zeigt eine ausgezeichnete Eignung für die Herstellung von Solarglas und steht in starkem Einklang mit dem globalen Übergang zur Produktion von antimonfreiem Glas.

Diese Ergebnisse stärken das Vertrauen in die BFS und bilden die Grundlage für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der auf der außergewöhnlichen natürlichen Reinheit der Lagerstätte beruht. Sie festigen zudem Homeruns strategische Position und bestätigen die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Errichtung einer großtechnischen, antimonfreien Solarglasproduktion in Brasilien.

Fazit

Die neuesten Ergebnisse bestätigen, dass SME nicht nur eine Silica-Lagerstätte ist, sondern ein natürlich optimiertes Rohstoffsystem mit Eigenschaften, die weltweit nur selten anzutreffen sind. Seine einzigartige geologische Geschichte sorgt für einen inhärenten Reinheitsgrad, der Homerun von Beginn an einen strukturellen Vorteil verschafft und das Projekt besonders gut für eine großskalige Entwicklung positioniert.

In einer Branche, in der Reinheit die Obergrenze für Leistung und Wirtschaftlichkeit setzt, bietet das SME-Silica von Homerun einen natürlichen Vorteil, den Wettbewerber nicht ohne Weiteres replizieren oder technisch nachbilden können.

Dies ist ein grundlegender Meilenstein für die Silica- und Solarglasstrategie des Unternehmens – einer, der den kommerziellen Entwicklungsweg wesentlich entschärft und die langfristige Sichtbarkeit von Homeruns Entwicklungsplänen, zukünftiger Wachstumsperspektive und industrieprägendem Potenzial stärkt.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 64.081.179

www.tradingview.com/u/RockstoneResearch/ Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 1,25 CAD (11.12.2025)

Marktkapitalisierung: 80 Mio. CAD

www.tradingview.com/u/RockstoneResearch/ Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,79 EUR (12.12.2025)

Marktkapitalisierung: 51 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Homerun Resources Inc. („Homerun") weisen Investoren darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen. Die Leser werden auf die öffentlichen Einreichungen von Homerun verwiesen, in denen eine umfassendere Darstellung solcher Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese sind über die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegten Dokumente zugänglich. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Fakten darstellen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Ein großer Teil dieses Berichts besteht aus Prognoseaussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als korrekt erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Erwartungen in Bezug auf Folgendes: Die Silicaressourcenqualität von SME, einschließlich der Annahme, dass zukünftige Bohrungen, Probenahmen, Großproben oder unabhängige Laborarbeiten die von Minerali Industriali Engineering (MIE) im Dezember 2025 berichteten Verunreinigungsgrade, Korngrößeneigenschaften und SiO₂-Gehalte weiterhin bestätigen werden. Die Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit der Aufbereitung, einschließlich der Annahme, dass die von MIE demonstrierten minimalen Aufbereitungswege (z. B. Nasssiebung, Intensivwäsche, gravimetrische Trennung und magnetische Separation) sich wirksam auf Pilot-, Demonstrations- und kommerzielle Maßstäbe übertragen lassen; dass die Reduzierung von Verunreinigungen konsistent bleibt; und dass die Prozessvereinfachung zu den erwarteten Vorteilen bei Betriebs- und Investitionskosten sowie im ESG-Bereich führt. Die Eignung für Solarglas- und Premiumglas-Märkte, einschließlich der Annahme, dass SME-Silica weiterhin die chemischen und physikalischen Spezifikationen für antimonfreies Solarglas und andere hochreine Industrieglas-Anwendungen erfüllt oder übertrifft; dass nachgelagerte Hersteller das Material akzeptieren; und dass zusätzliche Qualifikationsschritte die in frühen Ergebnissen aufgezeigte Konsistenz, Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit bestätigen. Den Marktzugang und die kommerzielle Akzeptanz, einschließlich der Erwartung, dass SME-Silica in Märkten wie Solarglas, PV-Glas (Float), Spezialglas, technischen Materialien und industriellen Anwendungen wettbewerbsfähig sein wird. Diese Erwartungen basieren auf Annahmen zu anhaltendem Nachfragewachstum, Preisniveaus, erfolgreicher Großprobenqualifikation, unabhängiger Validierung und der Skalierbarkeit des SME-Aufbereitungsschemas. Die strategische Positionierung innerhalb globaler Lieferketten, einschließlich der Annahme, dass das ultra-niedrige Verunreinigungsprofil und die minimalen Aufbereitungsanforderungen von SME dauerhafte Wettbewerbsvorteile schaffen; dass die Lagerstätte Diversifizierungsvorteile für Solar- und Hochleistungsmaterial-Lieferketten bietet; und dass Kunden, politische Entscheidungsträger und industrielle Partner Silicaquellen mit geringerem ökologischem Fußabdruck schätzen werden. ESG-, Genehmigungs- und regulatorische Ergebnisse, einschließlich der Annahme, dass Behörden die Projektentwicklung innerhalb der erwarteten Zeiträume genehmigen; dass ökologische und gesellschaftliche Akzeptanz den Erwartungen entspricht; und dass der minimalistische Aufbereitungsansatz von SME potenzielle Umweltbelastungen im Vergleich zu stärker chemikalienintensiven Silicaoperationen reduziert. Wirtschaftliche und kommerzielle Ergebnisse, einschließlich der Annahme, dass die Projektinvestitions- und -betriebskosten den internen Prognosen entsprechen; dass Premium-Märkte wie Solarglas zugänglich und wirtschaftlich attraktiv bleiben; dass Homerun die für die Entwicklung erforderlichen Partnerschaften, Finanzierungen und Abnahmevereinbarungen sichern kann; und dass geologische oder metallurgische Variabilität die Wirtschaftlichkeit oder Skalierbarkeit des Projekts nicht wesentlich beeinträchtigt. Vergleiche mit anderen Silicaprojekten, einschließlich der Annahme, dass die Verunreinigungsgrade, die natürliche Voraufbereitung und die einfache Prozessierbarkeit von SME auch künftig im Vergleich zu konkurrierenden Silica- oder Glassandlagerstätten weltweit – einschließlich solchen in Australien, Nordamerika oder anderen Regionen Brasiliens – vorteilhaft abschneiden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die Rockstone für angemessen hält, jedoch kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden darauf hingewiesen, zukunftsgerichteten Informationen nicht übermäßige Bedeutung beizumessen. Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem: Geologische und Ressourcenrisiken: Die Menge, Qualität, Homogenität oder räumliche Verteilung des Silicas in Santa Maria Eterna („SME“) kann von den Erwartungen abweichen. Künftige Bohrungen, Probenahmen, Großproben oder unabhängige Analysen könnten die durch die MIE-Bestätigungstests angezeigten Verunreinigungsgrade, SiO₂-Gehalte oder Korngrößeneigenschaften möglicherweise nicht bestätigen. Geologische Variabilität kann die Aufbereitungsergebnisse, Ausbeuten oder die Ressourcenkategorisierung beeinflussen. Aufbereitungs- und Skalierungsrisiken: Die im Labormaßstab beobachtete Aufbereitungsleistung – einschließlich Nasssiebung, Intensivwäsche, gravimetrischer Trennung und magnetischer Separation – lässt sich möglicherweise nicht wie erwartet auf Pilot- oder kommerzielle Maßstäbe übertragen. Die Reduzierung von Verunreinigungen kann je nach Materialeigenschaften oder Betriebsbedingungen variieren. Aufbereitungskosten, Energieverbrauch, Anlagenleistung und Prozesswirkungsgrade können von den Annahmen wirtschaftlicher Bewertungen abweichen. Solarglas- und Produktqualifikationsrisiken: SME-Silica erfüllt möglicherweise nicht durchgängig die Endmarktspezifikationen für Solarglas, antimonfreies Glas, Spezialglas oder verwandte industrielle Anwendungen. Zusätzliche Qualifikationsschritte könnten mehr Zeit, Kapital oder technische Anpassungen erfordern als erwartet. Nachgelagerte Abnehmer könnten die Verwendung von SME-Material aufgrund chemischer Zusammensetzung, Kornmorphologie, Konsistenz oder langfristiger Leistungsparameter ablehnen. Markt- und Akzeptanzrisiken: Der Eintritt in Solarglas- und Premium-Industrieglas-Märkte erfordert in der Regel mehrstufige Qualifikationsprozesse, Großproben und langfristige Validierung. Kunden könnten Qualifikationen verzögern, etablierte Lieferanten bevorzugen, niedrigere Preise verlangen oder zusätzliche Spezifikationen fordern, die noch nicht belegt wurden. Marktnachfrage, Wachstum und Preisentwicklung können von den Erwartungen abweichen. Wettbewerbs- und Branchenrisiken: Der globale Markt für Silica, Solarglas und Industrieglas ist wettbewerbsintensiv. Etablierte Produzenten – darunter solche in großen australischen Glassand-Distrikten und anderen Regionen mit hochreinem Material – könnten ihre Kapazitäten erweitern, Preise senken oder langfristige Lieferverträge abschließen. Wettbewerber könnten alternative Lagerstättentypen, Reinigungstechnologien oder Lieferketten entwickeln, die die relativen Vorteile von SME verringern. Genehmigungs-, ESG- und regulatorische Risiken: Die Entwicklung von Bergbaugebieten, Aufbereitungsanlagen und Infrastruktur erfordert zahlreiche Umweltgenehmigungen, Landnutzungsrechte und Beteiligungsprozesse mit lokalen Gemeinden. Genehmigungen können verzögert, abgelehnt, geändert oder mit zusätzlichen ESG-Auflagen versehen werden. Obwohl der minimalistische Aufbereitungsweg von SME voraussichtlich geringere Umweltbelastungen verursacht, können Behörden zusätzliche Anforderungen stellen, die Zeitplan, Umfang oder Kosten beeinflussen. Infrastruktur-, Logistik- und Betriebsrisiken: Der Bau, die Inbetriebnahme und der Betrieb von Aufbereitungsanlagen kann technischen Herausforderungen, Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder Lieferkettenproblemen unterliegen. Die Verfügbarkeit spezialisierter Ausrüstung, stabiler Energieversorgung, industriellen Wassers oder Transportinfrastruktur kann Zeitpläne und Betriebskosten beeinflussen. Die tatsächliche Betriebsleistung kann von technischen Modellen oder frühen Testergebnissen abweichen. Finanzierungs- und Kapitalmarktrisiken: Die Weiterentwicklung von SME – einschließlich zusätzlicher Bohrungen, Pilotaufbereitung, Machbarkeitsstudien, Anlagenbau und Skalierung – erfordert erhebliches Kapital. Finanzierungen stehen möglicherweise nicht zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung, etwa aufgrund von Marktvolatilität, Zinsumfeld, Investorenstimmung oder makroökonomischen Faktoren. Eigen- oder Fremdfinanzierung kann zu Verwässerung führen oder einschränkende Bedingungen mit sich bringen. Preis- und Wirtschaftsrisiken: Die Märkte für Silica, Solarglas und Industrieglas unterliegen Preisschwankungen aufgrund von Angebot-Nachfrage-Dynamiken, technologischen Veränderungen, Energiekosten und globalen wirtschaftlichen Entwicklungen. Erwartungen hinsichtlich Premiumpreisen für eisenarmes Silica könnten sich nicht verwirklichen. Projektwirtschaftlichkeiten können durch Änderungen bei Arbeits-, Reagenzien-, Energie- oder Gerätekosten sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Abnahme-, Partnerschafts- und Gegenparteirisiken: Verhandlungen mit potenziellen Kunden, industriellen Partnern oder Aufbereitungspartnern führen möglicherweise nicht zu Vereinbarungen. Abnahmepartner könnten Entscheidungen verzögern, Spezifikationen ändern oder zusätzliche Validierungsschritte verlangen. Gegenparteien könnten vertragliche Verpflichtungen nicht erfüllen oder Handelsbedingungen ändern. Regulatorische, handels- und politische Risiken: Änderungen in Bergbaurecht, Umweltvorschriften, Steuerpolitik, Exportregelungen oder industriellen Förderprogrammen – sowohl in Brasilien als auch international – können Projektentwicklung und Marktzugang beeinflussen. Handelskonflikte, Zölle oder Reshoring-Initiativen könnten die Wettbewerbsfähigkeit in Solarglas- und Materialmärkten verändern. Makroökonomische, Rohstoff- und Währungsrisiken: Inflation, Rezession, geopolitische Instabilität, Lieferkettenstörungen oder größere Rohstoffmarktbewegungen können Projektkosten, Finanzierungsmöglichkeiten und Endmarktnachfrage beeinflussen. Wechselkursschwankungen zwischen BRL, USD, CAD und EUR können Kapital- und Betriebskosten sowie Umsatzannahmen wesentlich beeinflussen. Force-Majeure- und externe Ereignisrisiken: Extremwetter, Klimaeffekte, Naturkatastrophen, Pandemien, politische Instabilität oder andere externe Ereignisse können Betrieb, Bauprozesse, Logistik oder Zeitpläne erheblich beeinträchtigen. Liquiditäts- und Handelsrisiken: Als Small-Cap-Emittent können die Aktien von Homerun eine begrenzte Liquidität, hohe Volatilität oder breite Geld-Brief-Spannen aufweisen. Die Marktstimmung kann sich unabhängig von den Fundamentaldaten entwickeln und die Bewertung beeinflussen. Daher sollten Leser zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung, in diesem Bericht enthaltene Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Frühere Leistungen und Vergleiche mit anderen Unternehmen oder Regionen dienen ausschließlich illustrativen Zwecken und sind nicht als Indikator für zukünftige Ergebnisse zu verstehen.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker oder Finanzberater. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Homerun Resources Inc. vergütet. Am 8. September 2025 gab Homerun bekannt, dass das Unternehmen „eine Vereinbarung mit Rockstone Research über die Erbringung von Marketingdienstleistungen geschlossen" hat. Rockstone ist ein unabhängiges Marketingunternehmen und wurde für eine erste Laufzeit von 3 Monaten mit einer Vergütung von $25.000 CAD im Voraus beauftragt. Der Autor hält Aktienanteile an Homerun und profitiert somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie. Dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Analyse beeinflussen kann.