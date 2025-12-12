Douglas - Aktie im Blickpunkt - 12.12.2025

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Douglas Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +5,23 %.

Einen starken Börsentag erlebt die Douglas Aktie. Sie steigt um +2,76 % auf 13,030€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Douglas Aktie. Nach einem Plus von +3,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 13,030€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Douglas eine negative Entwicklung von -37,15 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

Douglas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,11 % 1 Monat +1,85 % 3 Monate +5,23 % 1 Jahr -36,32 %

Informationen zur Douglas Aktie

Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Mrd.EUR € wert.

Douglas Aktie jetzt kaufen?

Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.