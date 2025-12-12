    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPearson AktievorwärtsNachrichten zu Pearson
    IBM und Pearson arbeiten zusammen, um neue KI-gestützte Lerntools für Unternehmen und Einzelpersonen weltweit zu entwickeln

    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    ARMONK, New York und LONDON, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE: IBM) und Pearson (FTSE: PSON.L), das weltweit tätige Unternehmen für lebenslanges Lernen, gaben heute eine globale Partnerschaft bekannt, um neue personalisierte Lernprodukte auf Basis künstlicher Intelligenz für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen zu entwickeln.

    Pearson | IBM

    Jüngste Untersuchungen von Pearson haben ergeben, dass ineffiziente berufliche Übergänge und Qualifikationsungleichgewichte die US-Wirtschaft jährlich 1,1 Billionen US-Dollar an entgangenen Einnahmen kosten. Arbeitgeber, Pädagogen und Lernende benötigen schnellere und relevantere Wege, um neue Fähigkeiten zu erlernen, da KI die Art und Weise, wie Menschen arbeiten und lernen, verändert.

    IBM und Pearson wollen diese Bedürfnisse mit KI-gestützten Lernwerkzeugen erfüllen, die mit watsonx Orchestrate und watsonx Governance entwickelt wurden und weltweit verfügbar sein werden. IBM wird Pearson außerdem beim Aufbau einer maßgeschneiderten KI-gestützten Lernplattform unterstützen, die ähnlich wie IBM Consulting Advantage  menschliches Fachwissen mit KIAssistenten, -Agenten und -Ressourcen kombiniert. Die Plattform wird das Wachstum mit neuen Produkten und Dienstleistungen vorantreiben und gleichzeitig die Abläufe bei Pearson transformieren, um Workflows, Produktivität und datengestützte Entscheidungsfindung zu verbessern.

    Als wichtigster strategischer Partner von IBM für die Weiterqualifizierung von Kunden und die Transformation der Belegschaft werden IBM-Kunden und seine 270.000 Mitarbeiter von den Unternehmenslösungen von Pearson für den Bildungsbereich profitieren. Dazu gehören Credly für digitale Zertifizierungen, Faethm für strategische Personalplanung und Pearson Professional Assessments, das weltweit IBM-Zertifizierungsprüfungen für Fachkräfte durchführt.

    Darüber hinaus werden IBM und Pearson die Entwicklung von Tools untersuchen, mit denen die Fähigkeiten von KI-Agenten überprüft werden können, um sicherzustellen, dass Unternehmen diese vertrauensvoll einsetzen können. Dies kombiniert das Know-how von IBM beim Aufbau zuverlässiger, verantwortungsbewusster KI mit dem tiefen Verständnis von Pearson in den Bereichen Lernen, Kompetenzentwicklung und anerkannte Qualifikationen.

