    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kissigs Portfoliocheck: Mit Coterra Energy will Chris Davis vom wachsenden Energiebedarf profitieren

    In meiner Kolumne "Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig für das "Aktien Magazin" von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.

    In meinem 326. Portfoliocheck beschäftige ich mich wieder mit Chris Davis, dessen familiengeführte Investmentfirma Davis Advisors seit ihrer Gründung vor 50 Jahren stets ein und dieselbe bewährte Anlagephilosophie verfolgt: man versteht Aktien als Eigentumsanteile an realen Unternehmen und nicht als Wettscheine auf Kursschwankungen. Daher investiert Davis Advisors viel Zeit und Ressourcen in gründliche fundamentale Analysen der Unternehmen und setzt den Schwerpunkt auf dem Konzept der "Owners Earnings", das auch Warren Buffett bei der Auswahl von Aktien für Berkshire Hathaway bevorzugt. Im Gegensatz zum Free Cashflow berücksichtigen die Owners Earnings also nur Positionen, die sich auf den Gewinnanteil der Eigentümer auswirken.
    "Wir suchen nach Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen in Verbindung mit einem kompetenten und ehrlichen Management, die zu einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. (…) Wir versuchen nicht, ein Portfolio auf der Grundlage einer bestimmten spekulativen Prognose aufzubauen, indem wir beispielsweise versuchen, die Entwicklung der Zinssätze oder der Wirtschaft vorherzusagen."
    (Chris Davis)
    Im 3. Quartal 2025 kam Chris Davis auf eine Turnoverrate von 5 % und agierte damit wieder ruhiger als zuletzt. Im Bestand befanden sich nun 107 Unternehmen, darunter drei Neuaufnahmen. Der Portfoliowert von Davis Advisors stieg dabei erneut deutlich von 18,70 Mrd. auf 19,15 Mrd. Dollar an.

    Komplett ausgestiegen ist Chris Davis bei Coupang, Südkoreas größte E-Commerce-Plattform. Zudem hat er seine Position an Gesundheitsdienstleister Humana um gut drei Viertel gekürzt, nachdem er zuvor bereits etwa ein Drittel seiner Anteile abgestoßen hatte, und auch bei Microsoft warf er rund drei Viertel seiner Aktien aus dem Depot. Ganz frisch eingestiegen ist Chris Davis im Gegenzug bei Pinterest und bei Applied Materials stockte er um 12 % auf und bei Coterra Energy sogar um satte 113 %, nachdem er hier im Vorquartal frisch eingestiegen war.

    Trotz erneuter Verkäufe blieb der Finanzsektor mit einer Gewichtung von 33,2 % unangefochten an der Spitze von Chris Davis‘ Portfolio, auch wenn dies knapp 1,5 % weniger sind als zuvor. Ihm folgen weiterhin Gesundheitswerte mit einer Gewichtung von 15,1 %, die um gut 1 % zurückgingen, vor Kommunikationsdienstleistern mit 14 %, zyklischen Konsumtiteln mit 11,5 % sowie Technologiewerten mit 9,9 % Gewichtung.

    Die ersten vier Ränge in Chris Davis' Portfolio blieben unverändert, mit Capital One auf der Spitzenposition vor Meta Platforms, Applied Materials und U.S. Bancorp. Nicht unter den größten Positionen von Chris Davis zu finden ist Coterra Energy, aber dennoch nicht minder interessant – nicht nur wegen der erneuten deutlichen Positionsaufstockung...

    - zum Artikel auf aktienmagazin.de

    Disclaimer: Habe Meta, Microsoft auf meiner Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.


    Autor
    Michael C. Kissig
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Michael C. Kissig
    Kissigs Portfoliocheck: Mit Coterra Energy will Chris Davis vom wachsenden Energiebedarf profitieren In meiner Kolumne "Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig für das "Aktien Magazin" von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 326. Portfoliocheck beschäftige ich mich wieder mit Chris Davis, dessen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     