In meinem 326. Portfoliocheck beschäftige ich mich wieder mit Chris Davis, dessen familiengeführte Investmentfirma Davis Advisors seit ihrer Gründung vor 50 Jahren stets ein und dieselbe bewährte Anlagephilosophie verfolgt: man versteht Aktien als Eigentumsanteile an realen Unternehmen und nicht als Wettscheine auf Kursschwankungen. Daher investiert Davis Advisors viel Zeit und Ressourcen in gründliche fundamentale Analysen der Unternehmen und setzt den Schwerpunkt auf dem Konzept der "Owners Earnings", das auch Warren Buffett bei der Auswahl von Aktien für Berkshire Hathaway bevorzugt. Im Gegensatz zum Free Cashflow berücksichtigen die Owners Earnings also nur Positionen, die sich auf den Gewinnanteil der Eigentümer auswirken.

"Wir suchen nach Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen in Verbindung mit einem kompetenten und ehrlichen Management, die zu einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. (…) Wir versuchen nicht, ein Portfolio auf der Grundlage einer bestimmten spekulativen Prognose aufzubauen, indem wir beispielsweise versuchen, die Entwicklung der Zinssätze oder der Wirtschaft vorherzusagen." (Chris Davis)

Im 3. Quartal 2025 kam Chris Davis auf eine Turnoverrate von 5 % und agierte damit wieder ruhiger als zuletzt. Im Bestand befanden sich nun 107 Unternehmen, darunter drei Neuaufnahmen. Der Portfoliowert von Davis Advisors stieg dabei erneut deutlich von 18,70 Mrd. auf 19,15 Mrd. Dollar an.



Komplett ausgestiegen ist Chris Davis bei Coupang, Südkoreas größte E-Commerce-Plattform. Zudem hat er seine Position an Gesundheitsdienstleister Humana um gut drei Viertel gekürzt, nachdem er zuvor bereits etwa ein Drittel seiner Anteile abgestoßen hatte, und auch bei Microsoft warf er rund drei Viertel seiner Aktien aus dem Depot. Ganz frisch eingestiegen ist Chris Davis im Gegenzug bei Pinterest und bei Applied Materials stockte er um 12 % auf und bei Coterra Energy sogar um satte 113 %, nachdem er hier im Vorquartal frisch eingestiegen war. Komplett ausgestiegen ist Chris Davis bei, Südkoreas größte E-Commerce-Plattform. Zudem hat er seine Position an Gesundheitsdienstleisterum gut drei Viertel gekürzt, nachdem er zuvor bereits etwa ein Drittel seiner Anteile abgestoßen hatte, und auch beiwarf er rund drei Viertel seiner Aktien aus dem Depot. Ganz frisch eingestiegen ist Chris Davis im Gegenzug beiund beier um 12 % auf und beisogar um satte 113 %, nachdem er hier im Vorquartal frisch eingestiegen war.



Trotz erneuter Verkäufe blieb der Finanzsektor mit einer Gewichtung von 33,2 % unangefochten an der Spitze von Chris Davis‘ Portfolio, auch wenn dies knapp 1,5 % weniger sind als zuvor. Ihm folgen weiterhin Gesundheitswerte mit einer Gewichtung von 15,1 %, die um gut 1 % zurückgingen, vor Kommunikationsdienstleistern mit 14 %, zyklischen Konsumtiteln mit 11,5 % sowie Technologiewerten mit 9,9 % Gewichtung.





Die ersten vier Ränge in Chris Davis' Portfolio blieben unverändert, mit Capital One auf der Spitzenposition vor Meta Platforms, Applied Materials und U.S. Bancorp. Nicht unter den größten Positionen von Chris Davis zu finden ist Coterra Energy, aber dennoch nicht minder interessant – nicht nur wegen der erneuten deutlichen Positionsaufstockung...





