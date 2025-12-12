JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Investorenveranstaltungen von 144,50 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Baustoffkonzerns sehe einige Anzeichen für eine Erholung des Bausektors in Europa, scheine aber eher von einem Aufwärtstrend in Südeuropa als in Nordeuropa auszugehen, schrieb Glynis Johnson am Freitag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 87,10EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140,00

Kursziel alt: 144,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

