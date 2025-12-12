    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLinde AktievorwärtsNachrichten zu Linde
    UBS stuft LINDE plc auf 'Buy'

    Foto: adobe.stock.com
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector ist nun davon überzeugt, dass der Gasekonzern mit der Zeit ein Gewinnwachstum (EPS) von mehr als zehn Prozent erreichen kann. Der Markt scheine aber ein strukturell geringeres Wachstum zu befürchten und preise aktuell ein einstelliges Plus im mittleren Prozentbereich ein, so der Experte am Donnerstagabend. Auch die Auftragsrückstände machen Spector nun weniger Sorgen, und er sehe die Wachstumschancen in einem positiveren Licht./tav/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:56 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 344,8EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Joshua Spector
    Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 500
    Kursziel alt: 500
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
