Quanten-Apokalypse: Bitcoin crasht auf $0, Gold knallt auf $10.000!

Krypto-Crash ins Bodenlose: Die Folgen wären verheerend und unmittelbar. Das Versprechen der unknackbaren Blockchain? Über Nacht: wertlos. Sobald der Markt realisiert, dass Krypto-Wallets und alte Bitcoin-Adressen durch Quantenrechner transparent wie Glas werden, beginnt der größte „Bank Run“ der Geschichte. Die Krypto-Börsen frieren in Panik die Auszahlungen ein, doch der Vertrauensverlust ist total. Der Bitcoin-Kurs kennt kein Halten mehr und kollabiert auf null US-Dollar.

Es ist das Jahr 2026. Neil Wilson, Stratege bei der Saxo Bank, skizziert in der jüngsten Ausgabe der "Unfassbaren Vorhersagen" eine Welt, in der die Technologie sich gegen uns wendet. Der Auslöser ist der sogenannte "Q-Day": Der Tag, an dem ein Quantencomputer so leistungsfähig wird, dass er die gängigen digitalen Sicherheitsstandards der Weltwirtschaft knackt.

Gold als "Asset ohne Passwort": Die Panik bleibt nicht digital. Wenn Banküberweisungen und E-Mails nicht mehr sicher sind, stirbt das Vertrauen in das gesamte Bankensystem. Die Menschen stürmen Geldautomaten und flüchten in alles, was man anfassen kann. Der große Gewinner in diesem Chaos: Gold. Als ultimativer, sicherer Hafen, der keinen digitalen Schlüssel benötigt, schießt das Edelmetall auf 10.000 US-Dollar pro Unze.

Das globale "Wartungswochenende": Die Regierungen stehen vor einem Scherbenhaufen. Zwar nutzen Tech-Firmen KI, um die Lücken zu finden, doch das Zerstören geht schneller als das Reparieren. Die Zentralbanken müssen Notfall-Liquidität bereitstellen. In einem beispiellosen Schritt verordnen Regulierer ein weltweites "Wartungswochenende": Das globale Finanzsystem wird heruntergefahren, um die digitalen Schlösser auszutauschen.

Das Ergebnis ist eine neue, teurere Finanzwelt mit enormen Versicherungskosten und langsamen Transaktionen. Ein G20-Pakt soll schließlich die technische Aufrüstung erzwingen – doch für viele Anleger kommt das zu spät.

Wichtiger Hinweis: Bei den "Unfassbare Vorhersagen" handelt es sich laut Saxo Bank nicht um Prognosen, "sondern Gedankenexperimente mit geringer Wahrscheinlichkeit und hohem Einfluss. Sie sollen die Vorstellungskraft erweitern und die Debatte darüber anregen, was passieren könnte, wenn die Dinge unerwartet voranschreiten".

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



