UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 24,70 Euro auf "Buy" belassen. Erneut sei ein Geschäftsjahr vom starken Segment Drug Containment Solutions (DCS) und dort insbesondere von den höherwertigen Produkten getragen worden, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Ergänzend zu den bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten Zielen für 2026 und den gedämpften Mittelfristprognosen habe der Pharmazulieferer lediglich noch seine Investitionsplanung für das kommende Jahr als Neuigkeit verkündet./rob/tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 15,44EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,70

Kursziel alt: 24,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,70 € , was eine Steigerung von +60,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer