    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHomerun Resources AktievorwärtsNachrichten zu Homerun Resources

    Rockstone News - Mutter Natur hat die Aufbereitungsanlage gebaut

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Homerun Resources setzt einen neuen Maßstab für hochreines Silica

    Der Vorteil der Natur: SME gehört zu den reinsten Silicasanden der Welt

     

    Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

     

    Gestern erreichte Homerun Resources Inc. (TSXV: HNMR; WKN: A3CYRW) einen weiteren bedeutenden technischen Meilenstein mit der Veröffentlichung der Testergebnisse von Minerali Industriali Engineering (MIE).

     

    Diese unabhängigen Ergebnisse bestätigen, dass der Silicasand des Unternehmens aus Santa Maria Eterna (SME) nicht nur für die Herstellung von hochwertigem Solarglas geeignet ist, sondern tatsächlich zu den natürlich saubersten Silicasand-Lagerstätten weltweit zählt.

     

    Die Auswirkungen gehen weit über eine bloße Einhaltung von Standards hinaus: Die von MIE bestätigte außergewöhnliche Reinheit positioniert SME als möglichen Grundpfeiler im globalen Übergang zu hocheffizienten Photovoltaikmaterialien, bei denen ein ultraniedriger Eisengehalt direkt in eine höhere Leistungsfähigkeit und stärkere Lichttransmission bei Solarglas übersetzt wird.

     

    Der MIE-Bericht hebt einen zentralen Wettbewerbsvorteil hervor, der geologischen Ursprungs ist: Anders als die meisten Silica-Lagerstätten, die komplexe Aufbereitungskreisläufe und chemische Behandlungen benötigen, um Solarglas-Standards zu erreichen, kommt SME mit einer nahezu spezifikationsgerechten Reinheit direkt aus dem Boden.

     

    Nur minimale Aufbereitungsschritte sind erforderlich, um selbst die anspruchsvollsten Grenzwerte für Premium- und antimonfreies Glas zu erreichen – ein schnell wachsendes Segment der Photovoltaikindustrie, da Hersteller sich zunehmend von traditionellen Zusatzstoffen abwenden.

     

    Dieser natürliche Vorteil stärkt nicht nur die technische und wirtschaftliche Positionierung von Homerun, sondern untermauert auch den strategischen Wert der SME-Lagerstätte innerhalb der breiteren Wertschöpfungskette der sauberen Energie…

     

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

    https://www.rockstone-news.de/mutter-natur-hat-die-aufbereitungsanlage ...

     

    Unternehmensdetails

     

    Homerun Resources Inc.

    #2110 – 650 West Georgia Street

    Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

    Telefon: +1 844 727 5631

    E-Mail: info@homerunresources.com

    Seite 1 von 2 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rockstone News - Mutter Natur hat die Aufbereitungsanlage gebaut Homerun Resources setzt einen neuen Maßstab für hochreines Silica Der Vorteil der Natur: SME gehört zu den reinsten Silicasanden der Welt Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc. Gestern erreichte Homerun Resources Inc. (TSXV: HNMR; WKN: A3CYRW) einen weiteren bedeutenden technischen Meilenstein mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     