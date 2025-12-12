Streichung adé: Betroffene dieser Strecke dürfen durchatmen!

Die Flugverbindung vom Flughafen Dresden nach München wird auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. Lufthansa hat diesbezüglich eine Vereinbarung mit der Mitteldeutschen Flughafen AG getroffen, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers bestätigte. Vorstandsvorsitzender Götz Ahmelmann sagte gegenüber der Sächsichen Zeitung und der Leipziger Volkszeitung: "Dies ist ein wichtiges Signal für die Region und das Ergebnis einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der Lufthansa Group, der sächsischen Landesregierung und der Mitteldeutschen Flughafen AG."

Ende Oktober hatte er vor einer möglichen Streichung der Strecke gewarnt. Ahmelmann erklärte damals, dass die Route aufgrund hoher Betriebskosten in Deutschland überprüft werde. Die Mitteldeutsche Flughafen AG betreibt die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Hauptaktionäre sind die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das Flughafenunternehmen steht seit Jahren unter Druck. Im vergangenen Jahr verzeichnete es mit 53,5 Millionen Euro den höchsten Verlust seiner Geschichte. Der Umsatz sank um 2,9 Prozent auf 186,2 Millionen Euro.

Mehrere Verbindungen an beiden Flughäfen waren bereits zuvor eingestellt worden. Lufthansa wird die Strecke Leipzig–München mit dem Sommerflugplan 2025 streichen. Ihre Tochtergesellschaft Eurowings hatte die Strecke Leipzig–Düsseldorf Ende letzten Jahres aus ihrem Programm genommen.

Analystenhäuser gaben der Aktie im Dezember vorrangig "Hold"-Ratings. JPMorgan setzte bei der Aktie, deren Anteilschein für 8,52 Euro zu haben ist, ein Kursziel von 7,50 Euro. Das gleiche Kursziel gab Bernstein aus. Barclays setzte das Kursziel auf 7,70 Euro. Lediglich UBS setzte ein höheres Kursziel von 9,50 Euro und sprache eine "Buy"-Empfehlung aus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 8,394EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.