Bitcoin Ausblick: DANN wieder einsteigen!

Jeder Markt hat fundamentale Einflussfaktoren, die auf seine Preisbildung wirken. Mitunter sind dies auch konkurrierende Assets. Als Trader können wir daraus Profit schlagen, dass es diese Beziehungen zwischen den Märkten a) gibt und b) diese mit Zeitverzögerung ablaufen. Unser Forecast für den Bitcoin hat über 12 Monate Vorlauf (Prognosehorizont). Dennoch zeichnet er die groben Schwünge mit einer erstaunlichen Präzision vor.

Dabei gilt es zu betonen, dass nicht die absolute Höhe prognostiziert wird, sondern es um Richtung (aufwärts oder abwärts) und Timing (von wann bis wann?) geht. Manchmal wird eine Prognosewelle höher reichen, als die tatsächliche Bewegung. Doch wie gesagt: darum geht es nicht, sondern um Richtung und Timing, nicht aber um das Ausmaß einer Bewegung und auch nicht, ob das nächste Hoch (oder Tief) niedriger gelegen ist im Vergleich zum vorherigen.

Rückblick: für den 3. Dezember hatte der Forecast das Ende der letzten Abwärtswelle angezeigt. Kurz davor hatte der Markt sein tatsächliches Tief ausgebildet im Bereich um 81.000 Dollar. Nun bekommen wir für 2026 einen ersten starken Kauftermin am (und um den) 26. Januar. Der Bitcoin sollte also im restlichen Dezember und über nahezu den kompletten Januar eine Bodenbildungs-Phase durchlaufen, ehe er sich anschließend aufschwingt.

Gemäß Forecast sind Aufwärtswellen bis 27. Februar und den 7. Mai zu erwarten. Die Termine sind bitte nicht punktgenau zu verstehen, sondern als eine Art Fixpunkt, um den herum dann die einzelnen Trendwellen ihre lokalen Hochs und Tiefs markieren und Richtungswechsel erfahren.

