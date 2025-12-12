Leichte Kursverluste

    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    • Kurse deutscher Staatsanleihen geben nach, Euro-Bund-Future fällt.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihe bei 2,86 Prozent.
    • Inflation in Deutschland bleibt über 2 Prozent, 2,3 Prozent.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,04 Prozent auf 127,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent.

    Überdurchschnittliche Preissteigerungen bei Dienstleistungen und teilweise teure Lebensmittel halten die Inflation in Deutschland unverändert über der Zwei-Prozent-Marke. Im November lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - wie schon im Oktober. Die Daten bewegten den Anleihemarkt kaum, da es sich um eine zweite Schätzung handelte und die erste Schätzung bestätigt wurde.

    "Heute dürften die Märkte erst einmal durchatmen, bevor kommende Woche wohl ein hektisches Jahresfinish ansteht", erwarten die Experten der Commerzbank. Unter anderem werden dann Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. Zudem wird die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt geben./jsl/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
