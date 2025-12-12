BERNSTEIN RESEARCH stuft H&M auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen auf "Underperform" belassen. Die Verbraucher in fast ganz Europa schienen von einer Wolke der Vorsicht umgeben zu sein, schrieb William Woods am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Modeunternehmen. Zwar gebe es einige konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, die die Margen stützen könnten, die anhaltende Nachfrageschwäche dürfte aber dazu führen, dass nur grundlegende Unterschiede im Geschäftsmodell Gewinner und Verlierer trennen werden. Zu den erwarteten Gewinnern zählt er unter anderem Puma und Inditex./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 16,52EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 10:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

