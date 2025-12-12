    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Finanzierungsdruck drückt Immobilienaktien – Stimmung sinkt auf 24,6 Punkte

    Trotz trüber Stimmung am Immobilienaktienmarkt bleiben Wohnobjekte gefragt – doch hohe Finanzierungskosten und Unsicherheiten bei Gewerbeimmobilien drücken auf die Branche.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Der Stimmungsindex für den Immobilienaktienmarkt sinkt auf 24,6 Punkte, was eine angespannte Marktlage widerspiegelt (H1 2025: 53,3 Punkte).
    • Wohnimmobilien bleiben die attraktivste Assetklasse mit dem besten Chance-Risiko-Profil, trotz gesunkener Stimmung.
    • Immobilienaktien entwickeln sich schlechter als der DAX, mit einem Rückgang von durchschnittlich 8 % in den letzten sechs Monaten.
    • Das Bewertungsdelta bleibt hoch, da Substanzwerte bei Wohn- und Gewerbeimmobilien noch nicht eingepreist sind.
    • Hohe Finanzierungskosten und ein erschwerter Zugang zu Eigenkapital gelten als größte Herausforderungen für die Branche.
    • Die Stimmung für Gewerbeimmobilien bleibt positiv (36,9 Punkte), jedoch gibt es Unsicherheiten, insbesondere bei Büro- und Einzelhandelsimmobilien.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
