Finanzierungsdruck drückt Immobilienaktien – Stimmung sinkt auf 24,6 Punkte
Trotz trüber Stimmung am Immobilienaktienmarkt bleiben Wohnobjekte gefragt – doch hohe Finanzierungskosten und Unsicherheiten bei Gewerbeimmobilien drücken auf die Branche.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der Stimmungsindex für den Immobilienaktienmarkt sinkt auf 24,6 Punkte, was eine angespannte Marktlage widerspiegelt (H1 2025: 53,3 Punkte).
- Wohnimmobilien bleiben die attraktivste Assetklasse mit dem besten Chance-Risiko-Profil, trotz gesunkener Stimmung.
- Immobilienaktien entwickeln sich schlechter als der DAX, mit einem Rückgang von durchschnittlich 8 % in den letzten sechs Monaten.
- Das Bewertungsdelta bleibt hoch, da Substanzwerte bei Wohn- und Gewerbeimmobilien noch nicht eingepreist sind.
- Hohe Finanzierungskosten und ein erschwerter Zugang zu Eigenkapital gelten als größte Herausforderungen für die Branche.
- Die Stimmung für Gewerbeimmobilien bleibt positiv (36,9 Punkte), jedoch gibt es Unsicherheiten, insbesondere bei Büro- und Einzelhandelsimmobilien.
