Revolution bei WeRide und Uber: Autonome Mobilität wird real!

Fahrgäste können ab sofort über die Option "Autonom" in der Uber-App ein WeRide Robotaxi buchen und werden automatisch zugeteilt. Die Kommunikationsplattform Awasul wird die Flotte der WeRide-Fahrzeuge auf der Uber-Plattform betreiben und Flottenmanagement-Services bereitstellen. Der Start folgt auf ein gemeinsames Pilotprojekt und Tests seit der ersten Partnerschaftsankündigung im April dieses Jahres und ermöglicht einen sicheren und reibungslosen Übergang zur autonomen Mobilität.

WeRide und Uber haben in Zusammenarbeit mit der Straßen-und Verkehrsbehörde Dubais den offiziellen Start von Robotaxi-Fahrten in Dubai über die Uber-App bekannt gegeben. Ab dem 12. Dezember 2025 ist WeRide Robotaxi in Umm Suqeim und Jumeirah, zwei der beliebtesten Touristengebiete Dubais in Strandnähe, über die Uber -App verfügbar und steht allen Fahrgästen offen.

Dieser Testbetrieb wird derzeit mit einem Fahrzeugspezialisten an Bord durchgeführt, um ein sicheres und zuverlässiges Erlebnis zu gewährleisten und die Grundlage für einen vollständig fahrerlosen kommerziellen Betrieb Anfang 2026 zu schaffen. Dubai hat über 4 Millionen Einwohner und ist damit eine der am schnellsten wachsenden Metropolregionen.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 153 Millionen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Sharing-Angeboten (einschließlich App-basierter Fahrdienste) und Taxis unternommen. Die Nutzerzahlen von Sharing-Angeboten stiegen 2024 im Vergleich zu 2023 um 28 Prozent. Mit dem Start dieses Pilotprojekts für einen öffentlichen Robotaxi-Service in der Stadt unterstützen WeRide und Uber das Ziel des Emirats, bis 2030 25 Prozent autonome Fahrten zu erreichen und tragen so dazu bei, die wachsende Nachfrage nach Sharing-Angeboten und Fahrdiensten zu decken.

Diese Markteinführung festigt die führende Rolle der VAE im Bereich der autonomen Mobilität und unterstreicht das unerschütterliche globale Engagement von WeRide und Uber für Innovationen im Bereich autonomes Fahren. Dubai reiht sich damit in ein wachsendes Netzwerk von Städten weltweit ein, in denen autonomes Fahren bereits möglich ist. Dies unterstützt den übergeordneten Plan beider Unternehmen, ihre Aktivitäten im Nahen Osten in den kommenden Jahren auf Tausende von Robotaxis auszuweiten. WeRide betreibt derzeit fast 150 autonome Fahrzeuge im Nahen Osten, davon über 100 Robotaxis.

Die Aktie von WeRide ist seit Jahresbeginn 11 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet Aktuell 7,85 Euro. Die Uber-Aktie ist in diesem Jahr mehr als 19 Prozent im Plus. Ein Anteilschein ist für 73,18 Euro zu haben. Im Dezember haben die Analystenhäuser Wolfe Research, Morgan Stanley, Loop Capital und Areta allesamt "Buy"-Ratings für Uber abgegeben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

