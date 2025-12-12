    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    UBS stuft Ferrari auf 'Buy'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari bei einem Kursziel von 563 Dollar auf "Buy" belassen. Nach einem Treffen mit einem der größten Ferrari-Händler in den USA sei sie der Meinung, dass der Sportwagenhändler zum Schutz seines langfristigen Wachstums und der Marke die richtigen Schritte unternehmen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag. Am Auftragsverhalten der US-Kunden habe sich nicht Wesentliches verändert, und der Sportwagenbauer ziehe auch weiterhin neue Käufer an. Aktuell erschienen lediglich mit dem SF90 und dem 296 zwei Modelle unter Druck. Damit reagiert Pusz auf Befürchtungen von Investoren, die sich nach dem Kapitalmarkttag Sorgen um den Restwert der Fahrzeuge und die Nachfrage machten./tav/ag


    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:47 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 314,3EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Zuzanna Pusz
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



