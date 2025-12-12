Berenberg hebt Ziel für Covestro auf 62 Euro - 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Covestro Aktie

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 59,70 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Covestro Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Covestro bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +2,18 %/+3,85 % bedeutet.