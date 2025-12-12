    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCovestro AktievorwärtsNachrichten zu Covestro

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt Ziel für Covestro auf 62 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Kursziel für Covestro auf 62 Euro an.
    • Einstufung bleibt auf "Hold" trotz Übernahme durch ADNOC.
    • Aktionäre könnten nach Übernahme herausgedrängt werden.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 61 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Übernahme des Chemiekonzerns durch die Abu Dhabi National Oil Company dürften die verbleibenden Aktionäre herausgedrängt werden, schrieb Sebastian Bray am Freitag. Sein Kursziel passte er entsprechend an das von ihm erwartete Angebot an./rob/tav/ag

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Covestro Aktie

    Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 59,70 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Covestro Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Covestro bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +2,18 %/+3,85 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 62 Euro


