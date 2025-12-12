ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Munich Re auf 587 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs hebt Kursziel für Munich Re auf 587 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Neutral" trotz Kurszielanpassung.
- Analyst Andrew Baker passt Schätzungen nach Kapitalmarkttag an.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 576 auf 587 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die Erkenntnisse vom Kapitalmarkttag der Münchner an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 562,4 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +4,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 73,50 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 612,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 565,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +0,43 %/+16,42 % bedeutet.
