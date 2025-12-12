Goldman hebt Ziel für Munich Re auf 587 Euro - 'Neutral'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 562,4 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +4,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 73,50 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 612,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 565,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +0,43 %/+16,42 % bedeutet.