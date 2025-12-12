ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Schott Pharma auf 25,7 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Schott Pharma auf 25,7 Euro an
- Einstufung bleibt bei "Buy", Modell angepasst für 2026
- Glasspritzen-Schwäche als einmaliger Sondereffekt identifiziert
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 24,7 auf 25,7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den endgültigen Zahlen nun sein Modell angepasst, um die 2026er-Ziele des Managements zu berücksichtigen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Die Schwäche bei den Glasspritzen scheine aber ein einmaliger Sondereffekt zu sein, der mit einem einzigen Impfstoffanbieter zusammenhänge. Das neue Kursziel basiere auf einem um ein Jahr in die Zukunft verschobenen Zeitraum./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 15,42 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -13,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,31 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,32 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +23,54 %/+62,55 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 25,7 Euro
Community Beiträge zu SCHOTT Pharma - A3ENQ5 - DE000A3ENQ51
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SCHOTT Pharma eingestellt.
Ich verstehe diesen extremen Abverkauf nicht. So schlecht waren die Zahlen nicht. Die Prognose für 2026 kann auch wieder erhöht werden, falls der Bedarf an Pharmaverpackungen anzieht.
SCHOTT wird 2026 deutlich vom günstigeren Industriestrom profitieren, da Glas Herstellung sehr energieintensiv ist. Das wird die Quartalsberichte besser als in 2025 erwartet ausfallen lassen.
Der Börsengang war zu hoch bewertet. Mittlerweile wurde viel Luft rausgelassen. Außerdem ist dieser Sektor ein Wachstumsmarkt.