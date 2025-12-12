ANALYSE-FLASH
UBS senkt Glencore auf 'Neutral' - Ziel 425 Pence
- UBS hebt Glencore-Kursziel auf 425 Pence an.
- Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
- Barmittelrenditen unter Druck durch höhere Investitionen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Glencore von 410 auf 425 Pence angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursanstieg von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Barmittelrenditen beim Bergwerkskonzern dürften in den kommenden zwei, bis drei Jahren wegen höherer Investitionen unter Druck geraten und im Vergleich zu Ölaktien weniger attraktiv sein, schrieb Myles Allsop am Donnerstagabend. Neben erheblichem Wertpotenzial durch eine mögliche Aufspaltung attestiert er Glencore mittel- bis langfristig Chancen durch eine Stärkung des Kupfergeschäfts. Kurzfristig aber seien Anleger hier mit Papieren von reinen Kupferkonzernen besser bedient./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 19:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie
Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 4,354 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um +1,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 51,09 Mrd..
Glencore zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1429GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 425,00GBP was eine Bandbreite von -31,17 %/+9.651,06 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 425 Euro
