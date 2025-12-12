UBS senkt Glencore auf 'Neutral' - Ziel 425 Pence

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie

Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 4,354 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um +1,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 51,09 Mrd..

Glencore zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1429GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 425,00GBP was eine Bandbreite von -31,17 %/+9.651,06 % bedeutet.