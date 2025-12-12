ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Brenntag auf 46 Euro - 'Hold'
- Deutsche Bank senkt Kursziel für Brenntag auf 46 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold", Ergebnisrückgang erwartet.
- Ebita-Rückgang von 7 Prozent im vierten Quartal.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler dürfte für das vierte Quartal einen Ergebnisrückgang (Ebita) von 7 Prozent ausweisen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit liege er unter der Konsensschätzung./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 50,28 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +2,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,26 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -16,33 %/+1,59 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 46 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Brenntag - A1DAHH - DE000A1DAHH0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Brenntag. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Brenntag Insidertrades
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 486 Aktien, zu einem Kurs von 53,48 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Brenntag Insidertrades