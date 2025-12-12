Deutsche Bank senkt Ziel für Brenntag auf 46 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 50,28 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +2,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,26 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -16,33 %/+1,59 % bedeutet.