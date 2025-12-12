    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Tui auf 12 Euro - 'Buy'

    • Deutsche Bank hebt Tui-Kursziel auf 12 Euro an.
    • Einstufung bleibt auf "Buy" trotz schwacher Aussichten.
    • Analyst sieht Wachstumspotenzial bei operativer Hebelwirkung.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui von 11 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten für 2026 nicht allzu gut seien, geht Analyst Andre Juillard davon aus, dass einige Unternehmen mit einer gewissen operativen Hebelwirkung ein ordentliches Wachstum erzielen werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Hotels, Tourismuskonzerne, Caterer und Gutscheinanbieter./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 8,11 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,12 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8750EUR.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 12 Euro

