ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Tui auf 12 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Tui-Kursziel auf 12 Euro an.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz schwacher Aussichten.
- Analyst sieht Wachstumspotenzial bei operativer Hebelwirkung.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui von 11 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten für 2026 nicht allzu gut seien, geht Analyst Andre Juillard davon aus, dass einige Unternehmen mit einer gewissen operativen Hebelwirkung ein ordentliches Wachstum erzielen werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Hotels, Tourismuskonzerne, Caterer und Gutscheinanbieter./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 8,11 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,84 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,12 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8750EUR.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 12 Euro
Mtyp, nein, es gibt eben nicht nur die "Gewinnmaximierung" als einziges Ziel des Managements. Die Vermehrung von Aktionärsvermögen (sprich: gute Kursperformance) ist auch ein wichtiges Ziel, ggfs sogar wichtiger. Nehmen wir mal ein Extrem-Szenario: TUI macht jetzt eine neue KE iHv 1,3 Mrd., hat keine Nettoverschuldung mehr, die Zinskosten sinken dramatisch und der Nettogewinn sieht besser aus. "Gewinnmaximierung" in Deinem Sinne, dennoch ein Desaster für die Aktionäre. Ich gebe doch nicht einem Unternehmen Geld oder verzichte auf Dividenden, damit beim Unternehmen die Zinsen optimiert werden...
Warum hat TUI das Leverage Ziel von "strongly under 1.0x" auf "under 0.5x" geändert? Die Notwendigkeit sehe ich nicht. Das war ein klarer Trade-Off zwischen Leverage und Kapitalrückführung an die Aktionäre - und wie TUI sich entschieden hat, sieht man. Und auch wenn ich mich dem Team muhlan/Reaktor nähere: aktionärsfreundlich ist das nicht. Und plakativ gefragt: Will ich, dass S&P sein Rating von BB- auf BB erhöht oder dass der Kurs von 8 auf 10 Euro steigt? Ich habe da eine ganz klare Meinung zu.
mbpoll, es geht nicht um negativ schreiben und dass ich das WILL. Ich hatte bis gestern morgen Aktien und hätte nichts lieber gehabt, als eine vernünftige Entwicklungen bei TUI zu sehen in Verbindung mit einer guten Kursperformance. Aber man will doch endlich mal Fortschritte bei seinem Investment sehen und einen pay off! Vor einem Jahr 5-10% Umsatz- und 7-10% Umsatzwachstum geguidet, jetzt sind es 2-4 % Umsatz und wiederum 7-10% EBIT Wachstum in der Guidance. Vor einem Jahr die Hoffnung, dass eine merkliche Dividende kommt - jetzt ist es eine symbolische mit einer homöopathischen Rendite. Das ist doch ein verlorenes Jahr!
Mal ganz ehrlich: stellt Dich das zufrieden?? Ist das das "beat-and-raise" Event gewesen, ist das die Div.rendite, die neue Investoren anlockt? Ist das der Trigger gewesen, dass die Aktie endlich mal aus der Lethargie erwacht und in Richtung Zweistelligkeit geht? Das ist doch alles mit "nein" zu beantworten, oder? Du lässt Dich mit dieser Floskel "Rekordzahlen" beeindrucken und ich verrate Dir etwas: mit 7-10% Wachstum beim EBIT wird JEDES Jahr in der Zukunft ein Rekordjahr. Ob das aber zu einem zweistelligen KGV führt, darf bezweifelt werden.
Dass ich mit Heho einer Meinung bin, was die HFs betrifft, muss ich nicht gesondert nochmals betonen.
Ist doch immer das Selbe!