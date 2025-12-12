Diese Aktie zahlt satte +3,04 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

State Street ist ein führender Finanzdienstleister für institutionelle Investoren, spezialisiert auf Investmentmanagement und Wertpapierdienstleistungen. Es zählt zu den größten Vermögensverwaltern weltweit. Hauptkonkurrenten sind BlackRock und Vanguard. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die starke Position im Bereich der ETF-Verwaltung.

Dividenden & passives Einkommen: Mit State Street nachhaltige Einkommensströme aufbauen

State Street gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,62 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,43 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

