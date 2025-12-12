Dividenden im Fokus
Diese Aktie zahlt satte +3,04 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Mit einer Dividendenrendite von +3,04 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
State Street ist ein führender Finanzdienstleister für institutionelle Investoren, spezialisiert auf Investmentmanagement und Wertpapierdienstleistungen. Es zählt zu den größten Vermögensverwaltern weltweit. Hauptkonkurrenten sind BlackRock und Vanguard. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die starke Position im Bereich der ETF-Verwaltung.
Dividenden & passives Einkommen: Mit State Street nachhaltige Einkommensströme aufbauen
State Street gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,62 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,43 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in State Street investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +80,17 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
State Street Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025
Am heutigen Handelstag konnte die State Street Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,16 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,04 %, eine Investition von etwa 394.737€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|3,146667
|+8,51 %
|+3,04 %
|2024
|2,90
|+9,85 %
|+3,46 %
|2023
|2,64
|+10,00 %
|+3,60 %
|2022
|2,40
|+10,09 %
|+3,33 %
|2021
|2,18
|0,00 %
|+2,50 %
Warum State Street für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,04 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +7,62 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,43
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
State Street Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,07 %
|1 Monat
|+5,17 %
|3 Monate
|+15,21 %
|1 Jahr
|+14,74 %
Informationen zur State Street Aktie
Es gibt 279 Mio. State Street Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,84 Mrd. € wert.
State Street Aktie jetzt kaufen?
Ob die State Street Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur State Street Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.