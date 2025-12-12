    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsState Street AktievorwärtsNachrichten zu State Street

    Dividenden im Fokus

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktie zahlt satte +3,04 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Mit einer Dividendenrendite von +3,04 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Dividenden im Fokus - Diese Aktie zahlt satte +3,04 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
    Foto: adobe.stock.com

    State Street ist ein führender Finanzdienstleister für institutionelle Investoren, spezialisiert auf Investmentmanagement und Wertpapierdienstleistungen. Es zählt zu den größten Vermögensverwaltern weltweit. Hauptkonkurrenten sind BlackRock und Vanguard. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die starke Position im Bereich der ETF-Verwaltung.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit State Street nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    State Street gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,62 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,43 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in State Street investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +80,17 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    State Street verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,04 %.
    Mit +3,04 % Dividendenrendite bietet State Street ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,62 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen State Street für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,04 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,43.
    State Street weißt eine Marktkapitalisierung von 30,84 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,04 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    State Street Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die State Street Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,16 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,04 %, eine Investition von etwa 394.737 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 3,146667 +8,51 % +3,04 %
    2024 2,90 +9,85 % +3,46 %
    2023 2,64 +10,00 % +3,60 %
    2022 2,40 +10,09 % +3,33 %
    2021 2,18 0,00 % +2,50 %

    Warum State Street für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,04 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +7,62 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,43
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    State Street

    +0,16 %
    +4,07 %
    +5,17 %
    +15,21 %
    +14,74 %
    +43,06 %
    +80,17 %
    +81,15 %
    +248,33 %
    ISIN:US8574771031WKN:864777

    State Street Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,07 %
    1 Monat +5,17 %
    3 Monate +15,21 %
    1 Jahr +14,74 %

    Informationen zur State Street Aktie

    Es gibt 279 Mio. State Street Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,84 Mrd. € wert.

    State Street Aktie jetzt kaufen?


    Ob die State Street Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur State Street Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dividenden im Fokus Diese Aktie zahlt satte +3,04 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal? Mit einer Dividendenrendite von +3,04 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     