"Eines der besten Unternehmen der Welt" zum Schnäppchenpreis

Die Papiere reagierten am Donnerstag prompt auf die warmen Worte der Analysten und legten gleich einmal mehr als 6 Prozent zu.

Die Visa-Aktie werde derzeit zu einem besonders attraktiven Preis gehandelt, ist sich BofA-Analyst Mihir Bhatia sicher. Trotz der jüngsten Kursrückgänge, die teilweise durch Diskussionen um Stablecoins und regulatorische Risiken ausgelöst wurden, stuft Bank of America die Aktie jetzt als Kaufen ein und hebt das Kursziel auf 382 US-Dollar an.

Visa sei eines von nur zwei S&P-500-Unternehmen, das seit 2021 kontinuierlich ein Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent sowie eine EPS-Steigerung von über 10 Prozent erzielt habe, schreiben die Analysten. Gleichzeitig weist das Unternehmen Margen von über 50 Prozent auf. Bank of America geht davon aus, dass die kurzfristigen Bedenken hinsichtlich Stablecoins und regulatorischen Herausforderungen übertrieben sind und keine langfristige Gefahr für Visas Geschäft darstellen.

Die Nachfrage nach Stablecoins wird vor allem im grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsverkehr erwartet – ein Bereich, in dem Visa bereits eine aktive Rolle spielt. Das Unternehmen hat Krypto-Transaktionen in Höhe von über 140 Milliarden US-Dollar ermöglicht und sei gut positioniert, um von einer verstärkten Akzeptanz von Stablecoins zu profitieren. Visa hat somit die Chance, von den Entwicklungen in diesem Markt zu profitieren, anstatt davon verdrängt zu werden.

Die jüngste Schwäche von Visa-Aktien, die den S&P 500 seit Juni um 25 Prozent unterperformt haben, wird auf überzogene Sorgen um die Bedrohung durch Stablecoins zurückgeführt. Die Folge: Die Aktie ist so billig wie lange nicht mehr. Das Unternehmen wird momentan mit einem KGV von 22 bewertet. Bank of America sieht dies als eine Gelegenheit, eine der besten Firmen der Welt zu einem fairen Preis zu erwerben.

Trotz der Risiken durch potenzielle Klagen und regulatorische Unsicherheiten bleibe Visa ein äußerst starkes Unternehmen, so die Analysten. Die geplanten Änderungen bei Akzeptanz- und Interchange-Gebühren dürften keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäftsmodell haben, da Händler weiterhin auf eine reibungslose Abwicklung von Zahlungen angewiesen sind. Visa bleibt eines von nur sechs S&P-500-Unternehmen, das seit Jahren konstante Umsatzzuwächse und hohe Margen erzielt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 296,3EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.





