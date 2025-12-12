    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Einführung des FRIENDS Meal durch McDonald's Türkiye

    Die Einführung des FRIENDS Meal durch McDonald's Türkiye
    Foto: ingusk - stock.adobe.com

    ISTANBUL, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- McDonald's Türkiye bringt die kultige Welt von FRIENDS auf seine Speisekarte. Das zeitlich begrenzte „FRIENDS Meal" mit Big Mac und Chicken McNuggets wird mit Monica's Marinara Sauce, von der Serie inspirierten Sammlerstücken und „Friends Coffee Corner"-Bereichen in ausgewählten Restaurants geliefert - bereit, Friends-Fans willkommen zu heißen.

    The One Where McDonald’s Türkiye Launches the FRIENDS Meal

    McDonald's Türkiye bringt die Welt von FRIENDS auf seine Speisekarte - und verbindet damit die Lieblingsgeschmacksrichtungen seiner Fans mit einer der meistgesehenen Serien der Welt. Die limitierte FRIENDS-Mahlzeit, die in Zusammenarbeit mit Warner Bros. (WBDGCP), mit Big Mac oder Chicken McNuggets, serviert mit Monica's Marinara Sauce und einer von sechs exklusiven, kultigen Sammelfiguren. Um den Start zu feiern, bot McDonald's Türkiye den Nutzern der MyMcDonald's App die Möglichkeit, in der ersten Woche doppelte Punkte für Bestellungen über die App zu sammeln.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu McDonald's!
    Long
    287,20€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 13,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    333,88€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Erleben Sie das FRIENDS-Menü mit Big Mac und Chicken McNuggets

    Das FRIENDS Meal wird in speziellen FRIENDS-Motivboxen serviert und ist mit Big Mac oder 6-teiligen Chicken McNuggets erhältlich. Jede Box enthält Pommes frites, ein Softdrink und eine Überraschungs-Sammelfigur in der FRIENDS-Verpackung. Jede FRIENDS Meal Box enthält außerdem die limitierte Monica's Marinara Sauce - eine würzige italienische Tomatensauce aus Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln und Kräutern.

    Jedes Sammlerstück zeigt einen der FRIENDS-Charaktere mit seinen kultigsten Momenten - wie Ross mit seinem Äffchen Marcel, Rachel, die bei der Arbeit Kaffee serviert, Monica in voller Kochmontur, Phoebe mit ihrer Gitarre sowie Chandler und Joey mit ihrem geliebten Küken- und Entenduo.

    „Wir bei McDonald's haben schon immer an die Kraft gemeinsamer Momente geglaubt, und wie könnte man das besser feiern als mit FRIENDS. Diese epische Partnerschaft bringt zwei kulturelle Ikonen zusammen", sagte Özdeş Dönen Artak, Chief Marketing Officer (CMO) bei McDonald's Türkiye.

    Punkte sammeln, FRIENDS-Merchandise freischalten

    Über die MyMcDonald's-App können die Kunden ihre gesammelten Punkte gegen spezielle FRIENDS-Artikel einlösen, darunter Sammlerstücke wie T-Shirts, Socken, Tragetaschen und Schlüsselanhänger. Im Rahmen der Kampagne werden in allen McDonald's Restaurants und McCafé-Filialen kleine und mittlere Heißgetränke in Bechern mit dem FRIENDS-Motiv serviert.

    „FRIENDS Coffee Corner" taucht in ausgewählten Restaurants auf

    McDonald's Türkiye bringt die FRIENDS-Atmosphäre in seine Restaurants und bietet seinen Gästen an ausgewählten Standorten eine spezielle „FRIENDS Coffee Corner" an - ein Raum, der für Fotomomente und geselliges Beisammensein gedacht ist.

    „Lila Tür" Überraschung in Istanbul

    McDonald's Türkiye verleiht Istanbul mit Monicas ikonischer lila Tür, die vor dem McDonald's-Restaurant in Beşiktaş angebracht ist, eine unerwartete Wendung. Neben der Installation befindet sich eine Türklingel, und wenn die Gäste sie drücken, ertönt das für McDonalds typische „Ba ba ba ba ba baaa"-Geräusch, das für einen Überraschungsmoment sorgt. In der Nähe zieht eine FRIENDS-Lichtwand mit ihrem bunten Leuchten die Aufmerksamkeit auf sich.

    Über McDonald's Türkiye:

    McDonald's, das in der „BrandZ 2025 Top 100 Most Valuable Global Brands"-Studie zu den wertvollsten Marken der Welt gezählt wird und als einziges Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen neben Technologieunternehmen in den Top 10 vertreten ist, eröffnete 1986 sein erstes Restaurant in der Türkei. Heute bedient McDonald's Türkiye seine Gäste mit 302 Restaurants und einem Team von mehr als 10.000 Mitarbeitern. Bezieht 98 % seiner Produkte und Dienstleistungen von Lieferanten, die in der Türkei produzieren.

    Kontakt: Kaan Kirişçioğlu; kaan.kiriscioglu@lorbi.com; +90 533 261 91 55 

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2844374/McDonalds_Turkiye.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-einfuhrung-des-friends-meal-durch-mcdonalds-turkiye-302640104.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die Einführung des FRIENDS Meal durch McDonald's Türkiye ISTANBUL, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ - McDonald's Türkiye bringt die kultige Welt von FRIENDS auf seine Speisekarte. Das zeitlich begrenzte „FRIENDS Meal" mit Big Mac und Chicken McNuggets wird mit Monica's Marinara Sauce, von der Serie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     