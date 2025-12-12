UBS stuft LVMH auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Spirituosenmarkt dürfte auch 2026 keinen wesentlichen Schub bekommen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach einem Gespräch mit einem Experten. Anstatt der Rückkehr zu historische Wachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich sei eher eine Stabilisierung bei einem niedrigeren prozentualen Plus wahrscheinlich. Beim schwächelnden Cognac-Geschäft dürfte aber der Boden inzwischen erreicht sein./rob/tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 628,1EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 11:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 725

Kursziel alt: 725

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



