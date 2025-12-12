    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.12.25

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Dow Jones Industrial Average Excess Return (+0,23 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+1,19 %), NASDAQ 100 (-0,50 %), Prysmian,Veolia Environment SA,Vinci SA (+0,04 %), Prysmian,Veolia Environment SA,Vinci SA (-0,61 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Silber PK3502 Long 5,00 741,67 Tsd.
    Silber UQ2T4X Long 3,01 666,32 Tsd.
    NYMEX COMEX Silber (Silver) DU4WYM Long 164,65 Tsd.
    NYMEX COMEX Silber (Silver) DU47UM Long 152,78 Tsd.
    DAX Performance PG9TEX Long 14,87 137,71 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Rheinmetall AG VH1RK8 Long 8,41 39,11 Tsd.
    Meta Platforms SU78KT Long 6,49 36,40 Tsd.
    DAX Performance PC7VV1 Long 51,61 35,63 Tsd.
    Barrick Mining Corp HT8UR7 Long 3,24 25,63 Tsd.
    Amazon Inc SJ79S5 Short 11,69 23,69 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Dow Jones Industrial Average Excess Return
    Classic
    		CU0F0W 2,50 Mio.
    NASDAQ 100
    Classic
    		SD1RB5 435,74 Tsd.
    Prysmian,Veolia Environment SA,Vinci SA
    Sonstige
    		A2U3M5 201,94 Tsd.
    Prysmian,Veolia Environment SA,Vinci SA
    Sonstige
    		A2U3M5 201,94 Tsd.
    Prysmian,Veolia Environment SA,Vinci SA
    Sonstige
    		A2U3M5 201,94 Tsd.



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.12.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
