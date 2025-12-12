Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.12.25
Foto:
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Dow Jones Industrial Average Excess Return (+0,23 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+1,19 %), NASDAQ 100 (-0,50 %), Prysmian,Veolia Environment SA,Vinci SA (+0,04 %), Prysmian,Veolia Environment SA,Vinci SA (-0,61 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|PK3502
|Long
|5,00
|741,67 Tsd.
|Silber
|UQ2T4X
|Long
|3,01
|666,32 Tsd.
|NYMEX COMEX Silber (Silver)
|DU4WYM
|Long
|164,65 Tsd.
|NYMEX COMEX Silber (Silver)
|DU47UM
|Long
|152,78 Tsd.
|DAX Performance
|PG9TEX
|Long
|14,87
|137,71 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Rheinmetall AG
|VH1RK8
|Long
|8,41
|39,11 Tsd.
|Meta Platforms
|SU78KT
|Long
|6,49
|36,40 Tsd.
|DAX Performance
|PC7VV1
|Long
|51,61
|35,63 Tsd.
|Barrick Mining Corp
|HT8UR7
|Long
|3,24
|25,63 Tsd.
|Amazon Inc
|SJ79S5
|Short
|11,69
|23,69 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Dow Jones Industrial Average Excess Return
|
Classic
|CU0F0W
|2,50 Mio.
|NASDAQ 100
|
Classic
|SD1RB5
|435,74 Tsd.
|Prysmian,Veolia Environment SA,Vinci SA
|
Sonstige
|A2U3M5
|201,94 Tsd.
|Prysmian,Veolia Environment SA,Vinci SA
|
Sonstige
|A2U3M5
|201,94 Tsd.
|Prysmian,Veolia Environment SA,Vinci SA
|
Sonstige
|A2U3M5
|201,94 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte