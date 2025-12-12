    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Gerresheimer - Aktie zieht deutlich an - 12.12.2025

    Am 12.12.2025 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um +5,44 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

    Gerresheimer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Gerresheimer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,44 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Gerresheimer Aktie. Nach einem Plus von +2,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,71. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl sich die Gerresheimer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -37,90 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer -63,04 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

    Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,46 %
    1 Monat +7,58 %
    3 Monate -37,90 %
    1 Jahr -65,77 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Gerresheimer Aktie, insbesondere um die hohe Leerverkaufsquote und deren mögliche Absicherungsstrategien. Nutzer erwarten einen Kursanstieg über 28,50 Euro, was Euphorie auslösen könnte. Die Aktie wird als fundamental und technisch spannend wahrgenommen, da es keinen Ankeraktionär gibt und die Stimmrechtsbewegungen auffällig sind. Technische Analysen deuten darauf hin, dass die Aktie auf festem Boden steht und sich möglicherweise auf einen Aufwärtstrend zubewegt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 953,30 Mio.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 12.12. - FTSE Athex 20 stark +2,15 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Silber, Tilray Brands & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Jetzt diese Aktien kaufen?! Bayer, Gerresheimer, WashTec!


    Bayer gehört sicher zu den positiven Überraschungen 2025 am deutschen Aktienmarkt. Operativ läuft es für die Leverkusener insbesondere im Pharmabereich rund. Und im kommenden Jahr könnte auch das Glyphosat-Desaster ein Ende finden. Analysten haben …

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    +4,57 %
    +1,46 %
    +7,06 %
    -37,71 %
    -65,69 %
    -58,16 %
    -71,91 %
    -61,80 %
    -37,59 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



