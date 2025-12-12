    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutschland will Ukraine trotz Korruption weiter unterstützen

    Foto: Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz neuer Berichte über Korruption in der Ukraine will die Bundesregierung ihre Unterstützung für das von Russland angegriffene Land ungemindert fortsetzen.

    Man werde die Ukraine weiter "sehr stark unterstützen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Dabei gehe es einerseits darum, dem Angriff aus Russland Stand zu halten, aber auch Reformen durchzuführen und Korruption zu bekämpfen. "Das ist auch etwas was wir, auch als Europäische Union, selbstverständlich auch erwarten", sagte Meyer. Die Ukraine sei hier bereits "große Schritte gegangen".

    Man sei "auf den unterschiedlichsten Ebenen sehr stark im Austausch", ergänzte der Sprecher. "Wenn da Dinge sind, die auch mal kritisch angesprochen werden müssen, dann haben wir alle Kanäle und alle Möglichkeiten das auch zu tun".

    Am Montag findet in Berlin das 8. Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum statt, organisiert von der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer (AHK Ukraine), der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und dem Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (OA). An dem Treffen im Haus der Deutschen Wirtschaft wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) teilnehmen.


    Verfasst von Redaktion dts
